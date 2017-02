L'Ordre des technologues professionnels décerne 6 000 $ en bourses à des étudiants en technologie







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son programme de bourses Entreprises l'Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) a décerné 6 bourses de 1 000 $ à des étudiants inscrits dans un programme technique en sciences appliquées au collégial. Il s'agit des bourses : Équilibre Orthèses et Biomécanique, Rexforêt, Lussier Dale Parizeau, Coeffiscience, Pomerleau et Maisons Laprise inc.

Les récipiendaires sont : du collège Mérici, Mélodie Dubois (orthèses et prothèses orthopédiques) bourse Équilibre Orthèses et Biomécanique; du cégep de Baie-Comeau, Annick Lamontagne (technologie forestière) bourse Rexforêt; du cégep André Laurendeau, Béatrice Lord (technologie de l'électronique industrielle) bourse Lussier Dale Parizeau; du collège de Valleyfield, Audrey Labrecque (techniques de laboratoire-chimie analytique) bourse Coeffiscience; du cégep de Rimouski Zoé Beaulieu (technologie de la mécanique du bâtiment) bourse Pomerleau; du cégep André Laurendeau, Michaël Christopher Wilkins (Technologie de l'architecture) bourse Maison Laprise inc.

L'OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ en bourses à ses étudiants affiliés afin de promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation dispensée dans les établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec l'industrie, ces bourses mettent en valeur le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société québécoise dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre hautement qualifiée.

L'OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l'Office des professions du Québec depuis 35 ans. Les technologues professionnels portent un titre réservé, comme le font les urbanistes, les psychologues ou les évaluateurs agréés. On peut les reconnaître grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu'ils et elles apposent à leurs noms. Les membres de l'OTPQ sont des professionnels de l'application des sciences. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des sciences, acquise par un programme d'enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un diplôme d'études collégiales (DEC). Les technologues professionnels oeuvrent dans une douzaine de familles technologiques dont le bâtiment, l'architecture, l'agroalimentaire, le génie électrique, l'environnement, la foresterie, le design industriel, etc.

SOURCE Ordre des technologues professionnels du Québec

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 07:45 et diffusé par :