SweeGen annonce la commercialisation réussie de Besteviatm Reb-M

Les premières livraisons de produits à une grande entreprise mondiale de boissons ont été achevés en janvier avant la date prévue

RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 21 février 2017 /PRNewswire/ -- SweeGen, Inc. a annoncé aujourd'hui la commercialisation réussie de son Besteviatm CER-M, l'édulcorant de stévia non calorique et de haute pureté de la société au goût doux, propre et sans pareil, qui est comparable au sucre de table ordinaire. Les commentaires des clients sur le produit ont été exceptionnels, parmi lesquelles compte une grande entreprise mondiale de boissons ayant récemment utilisé Besteviatm Reb-M de SweeGen dans son essai à grande échelle pour l'une de ses boissons en bouteille.

Besteviatm Reb-M de SweeGen est le premier édulcorant de ce type à être mis à disposition sur le marché par bioconversion. À mesure que la demande mondiale de sucre continue à croître tandis que la production diminue et que les entreprises sont confrontées à une taxe sur les produits à forte teneur en sucre, Besteviatm Reb-M de SweeGen produit à l'issu de conversion enzymatique devient le choix évident pour les producteurs d'aliments et de boissons ainsi que pour les consommateurs.

La production de Besteviatm Reb-M de SweeGen utilise les technologies de bioconversion, exclusives et en instance de breveté, à base de glycosides de stéviol naturel dérivés de la feuille de stévia pour obtenir un édulcorant de haute qualité qui est bien adapté pour des applications dans les aliments et les boissons. Avec la conformité réglementaire attendus et à venir dans les principaux marchés, la tarification concurrentielle, un profil de goût supérieur et une haute pureté, Besteviatm Reb-M de SweeGen se distingue de ses concurrents et établit une nouvelle norme pour l'industrie des édulcorants.

À propos de SweeGen

SweeGen est dédiée au développement, à la production et à la distribution d'édulcorants non caloriques et non-OGM pour les industries des aliments, des aromatisants et des boissons. Le pipeline robuste de produits, le portefeuille de propriété intellectuelle et la capacité de production dédié et la R&D de SweeGen servent de base à la société pour l'innovation et la livraison de produits édulcorants de haute qualité.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter info@sweegen.com et consulter le site Internet de SweeGen : www.sweegen.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les perspectives d'avenir et les performances de SweeGen, Inc. et autres énoncés fondés sur les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction. Ces énoncés sont soumis à divers risques et incertitudes, ne sont pas des garanties et sont par nature soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entres autres, ceux qui peuvent être mentionnés de temps à autre dans les documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont publiés qu'à partir de la date du présent communiqué et SweeGen, Inc. décline toute obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs afin de tenir compte des événements ou des circonstances survenant après la date des présentes ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus.

Aucune obligation de mettre à jour

SweeGen, Inc. n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations ou les énoncés prospectifs contenus dans ce document, sauf pour les informations qui doivent être divulguées par la loi.

Coordonnées de contact

Téléphone : (001) 949 709 0587

Courriel : info@sweegen.com

