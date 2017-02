SweeGen annonce la réussite de la commercialisation de Besteviatm Reb-M







Les premières livraisons du produit à une grande compagnie internationale de boissons ont été achevées en janvier plus tôt que prévu

RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 21 février 2017 /CNW/ - SweeGen, Inc. a annoncé aujourd'hui la commercialisation réussie de son Besteviatm Reb-M, l'édulcorant au stevia non calorique et de haute pureté de la société qui est doté d'un goût incomparable, net, sucré comparable au sucre de table ordinaire. Les rétroactions des clients à propos du produit ont été exceptionnelles. Elles comprennent celles d'une grande compagnie internationale de boissons qui a utilisé Besteviatm Reb-M de SweeGen dans l'essai à grande échelle de l'une de ses boissons en bouteille.

Besteviatm Reb-M de SweeGen est le premier édulcorant fabriqué par bioconversion à être disponible dans le commerce. Comme la demande mondiale de sucre continue d'augmenter, alors que la production diminue et que les entreprises sont confrontées à une taxe sur les produits à haute teneur en sucre, Besteviatm Reb-M de SweeGen qui est produit par conversion enzymatique devient le choix incontournable pour les fabricants d'aliments et de boissons ainsi que pour les consommateurs.

La production de Besteviatm Reb-M de SweeGen emploie des technologies propriétaires en attente de brevet de bioconversion qui utilisent les glycosides de stéviol naturels dérivés de la feuille de stévia pour obtenir un édulcorant de haute qualité qui est parfaitement adapté aux applications de l'industrie alimentaire et des boissons. Besteviatm Reb-M de SweeGen, qui devrait être très prochainement conforme aux réglementations des marchés majeurs et qui dispose d'un prix compétitif, d'un profil de goût supérieur et d'une grande pureté, se distingue clairement de la concurrence et établit un nouveau standard dans l'industrie des édulcorants.

À propos de SweeGen

SweeGen se consacre au développement, à la production et à la distribution d'édulcorants non caloriques, non-OGM pour les industries alimentaires, des arômes et des boissons. Le pipeline robuste de produits, le portefeuille de propriétés intellectuelles, la capacité spécifique de fabrication et la R et D de SweeGen fournissent à la société sa fondation pour l'innovation et la livraison des produits édulcorants de haute qualité.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec info@sweegen.com et visiter le site Web de SweeGen : www.sweegen.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris des énoncés relatifs aux perspectives d'avenir et aux performances de SweeGen, Inc., ainsi que d'autres énoncés fondés sur les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, ils ne sont pas garantis et sont sujets à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent considérablement de ceux qui étaient envisagés dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux qui peuvent être discutés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse ne sont faits qu'à la date du présent communiqué, et SweeGen, Inc. décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances ou pour refléter la survenance d'événements imprévus après la date du présent.

Aucune obligation de mise à jour

SweeGen, Inc. décline toute obligation de mettre à jour les renseignements et déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, à l'exception des renseignements divulgués conformément aux exigences de la loi.

