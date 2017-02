La Fédération Canadienne du Transport entame sa première campagne de membership







Les camionneuses et les camionneurs s'organisent

QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Métier malmené dont les conditions de travail se détériorent depuis des décennies, les camionneuses et les camionneurs du Canada se sont dotés d'un véhicule afin de représenter leurs intérêts auprès des instances gouvernementales, établir des relations avec les médias pour agir comme porte-parole pour les sujets d'intérêt public et, sensibiliser les automobilistes sur certains dangers qu'ils courent lorsqu'ils sont à proximité d'un véhicule lourd. Lancée en décembre dernier, la Fédération Canadienne du Transport (FCT) a débuté récemment sa première campagne de membership et le recrutement va bon train.

Les enjeux touchant ce métier sont multiples. Parmi ceux que priorisera la Fédération Canadienne du Transport on note : la reconnaissance du métier qui inclus notamment une révision importante des conditions de travail, l'harmonisation des lois régissantes ce milieu entre les paliers fédéral et provinciaux et enfin, l'application des lois déjà existantes. « Ce sont des enjeux auxquels le milieu se plaint depuis des années et nous sommes conscient que le changement ne peut provenir que par nous-mêmes » analyse la présidente de ce nouveau regroupement, Mélanie Bossé, également camionneuse. « Nous avons donc décidé de nous prendre en main et de nous doter d'une organisation structurée et permanente pour ce faire » ajoute-t'elle.

Suivant le vieil adage « à chacun son métier », la FCT a également retenu les services d'un spécialiste en représentation des intérêts pour les conseillers dans la mise en place du regroupement. Il s'agit de Stéphan Viau. Ayant oeuvré de près ou de loin dans les milieux politiques et médiatique pendant une vingtaine d'années, monsieur Viau agira à titre de porte-parole officiel pour cette association. « Notre but est de travailler de concert avec les représentants du public, les dirigeant des grandes entreprises dans le domaine du transport et la population en général » mentionne-t'il. « Les approches de type conflictuel ne feront donc pas parti de notre corpus d'actions », de conclure Stéphan Viau.

Créer en décembre 2016, la FCT est un regroupement de professionnels du métier de camionneuses et de camionneurs dont les buts sont de regrouper les gens de ce métier au sein d'une association organisée, de représenter les intérêts du métier de camionneur et agir comme porte-parole auprès du public.

