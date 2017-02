Des équipes sportives féminines du secondaire décrochent des bourses totalisant 50 000 $ dans le cadre de la première édition du programme de bourses « Fais ce qui te plaît Canada » de Playtex(MD) Sport(MD)







TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - De Campbell River, en Colombie-Britannique, à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, treize équipes sportives féminines du secondaire ont reçu les nouveaux uniformes et l'équipement neuf qu'il leur manquait pour continuer de faire ce qui leur plaît. Playtex Sport vient de conclure sa première édition du programme de bourses « Fais ce qui te plaît Canada » pour aider à réduire les inégalités entre les équipes sportives féminines et masculines dans les écoles secondaires canadiennes. Près des trois quarts (72 pour cent) des jeunes Canadiennes disent ne pas avoir la chance de participer pleinement aux activités sportives de leur école, et le tiers (34 pour cent) d'entre elles estiment que les garçons sont privilégiés par rapport aux filles. Parmi les causes d'inégalité citées par les jeunes femmes, il y a le manque de soutien au niveau de la direction, l'absence d'équipes de filles, le maigre financement des activités sportives féminines, ou encore la qualité inférieure de leur entraînement, de leur équipement, des infrastructures ou de leurs uniformes.

« Le programme de bourses Fais ce qui te plaît Canada de PlaytexMD SportMD désire appuyer les équipes sportives féminines du secondaire en leur offrant les ressources qu'il leur faut pour aller plus loin et réaliser leur plein potentiel », explique Jill MacKinnon, chef de marque chez Edgewell Personal Care. « Après avoir examiné 215 demandes de bourses, toutes aussi méritoires les unes que les autres, nous avons constaté plus que jamais qu'il existe un besoin réel de financement accru pour les activités sportives féminines dans les écoles secondaires au pays, et nous sommes fiers que le programme de bourses Fais ce qui te plaît Canada puisse aider concrètement les écoles à surmonter ce défi. »

Soumises aussi bien par des étudiantes que par leurs entraîneurs, les demandes de bourse faisaient mention de toutes sortes de besoins, tels que l'achat d'uniformes et d'équipement sportif, le paiement des frais de transport ou la location d'aires de jeu. Les sports allaient du hockey sur gazon au volleyball en passant par le curling, la natation et l'haltérophilie. On a réussi à filmer l'instant où deux des écoles choisies ont obtenu leur bourse, c'est-à-dire l'équipe de natation de l'école secondaire catholique Notre-Dame de Kingston (Ontario), récipiendaire de nouveaux uniformes et de fonds en argent pour couvrir les frais de piscine et de transport, et l'équipe de lutte du West Humber Collegiate Institute (Toronto), qui s'est vu remettre de nouveaux maillots de corps et bottillons en mains propres par la championne olympique canadienne Erica Wiebe, qui a commencé à lutter en 9e année secondaire.

« J'ai été initiée à la lutte quand j'étais en 8e année, dans mon cours d'éducation physique. Ça m'avait vraiment branchée, mais quand j'ai su que l'équipe de 7e et de 8e n'accueillait que des garçons, j'ai été dévastée. J'ai alors juré que j'allais faire partie de l'équipe mixte de la 9e année », se rappelle Wiebe. « L'un de mes mentors m'a dit dernièrement que la vie nous réserve des défis qui nous obligent parfois à prendre des pas de géant longtemps avant de devenir géant soi-même. À chaque obstacle, il faut trouver le moyen de poursuivre sa passion et de donner le meilleur de soi-même. Je crois que tout cela est vrai, et à mon avis, les athlètes féminines du secondaire doivent pouvoir compter sur des personnes positives ayant le pouvoir de les aider à poursuivre leurs rêves. »

Voici la liste des récipiendaires dans le cadre de l'édition 2016 du programme « Fais ce qui te plaît Canada » :

École secondaire Timberline, Campbell River (Colombie-Britannique) - Volleyball

(Colombie-Britannique) - Volleyball

École secondaire Jasper Place , Edmonton ( Alberta ) - Haltérophilie

, ( ) - Haltérophilie

École Ituna , Ituna ( Saskatchewan ) - Volleyball

, ( ) - Volleyball

École secondaire Erin District, Erin ( Ontario ) - Basketball

) - Basketball

École secondaire Parry Sound , Parry Sound ( Ontario ) - Curling

, ( ) - Curling

West Humber Collegiate Institute, Toronto ( Ontario ) - Lutte

( ) - Lutte

Agincourt Collegiate Institute, Toronto ( Ontario ) - Hockey sur gazon

( ) - Hockey sur gazon

École A.Y. Jackson , Kanata ( Ontario ) - Hockey sur gazon

, ( ) - Hockey sur gazon

École Bayridge, Kingston ( Ontario ) - Hockey sur gazon

( ) - Hockey sur gazon

École secondaire catholique Notre-Dame , Kingston ( Ontario ) - Natation

, ( ) - Natation

École secondaire du Chêne-Bleu, Notre-Dame -de-I'Île-Perrot (Québec) - Soccer

-de-I'Île-Perrot (Québec) - Soccer

École secondaire de deuxième cycle Three Oaks, Summerside (Î.-P.-É. ) - Soccer

(Î.-P.-É. ) - Soccer

École secondaire de Rothesay , Rothesay (N.-B.) - Rugby

Pour en savoir plus sur ces équipes qui ont décroché une bourse, visitez www.playtexplayon.ca/fr-ca/recipiendaires-du-programme-de-bourses. Les Canadiennes et Canadiens peuvent également se joindre à la conversation sur les programmes sportifs féminins dans les écoles secondaires canadiennes sur Instagram et Twitter en utilisant @playtexplayon et sur Facebook à https://www.facebook.com/PlaytexPlayOn/ en utilisant #PlayONca.

Au sujet du sondage mené par PlaytexMD SportMD

En mai 2016, PlaytexMD SportMD a retenu les services de la firme d'étude de marché Triple Scoop Premium pour sonder les Canadiennes sur leur expérience sportive à l'école secondaire. Les résultats statistiques sont fondés sur des données recueillies auprès de 701 Canadiennes âgées de 13 à 24 ans.



Au sujet de la gamme SportMD de PlaytexMD

Les produits SportMD de PlaytexMD, soit les emballages combo, les serviettes et les protège-dessous, sont offerts aux côtés des populaires tampons SportMD de PlaytexMD dans la plupart des pharmacies, des grandes surfaces et des magasins d'alimentation au Canada. Les prix varient de 4,99 $ à 8,99 $ (prix de détail suggérés). Pour en savoir plus sur les produits SportMD de PlaytexMD, visitez www.PlaytexPlayOn.ca, ou suivez-nous sur Twitter et Instagram à @PlayOnCanada et sur Facebook à Facebook.com/PlaytexPlayOn.

Au sujet de la marque d'hygiène féminine PlaytexMD

Le message de marque des produits d'hygiène féminine PlaytexMD est le suivant : rien ne devrait empêcher les femmes de foncer, y compris leurs règles. Les tampons SportMD et Gentle GlideMD de PlaytexMD sont les seuls à offrir une protection sur 360° qui convient parfaitement à celles qui mènent une vie active et bien remplie. Ils sont offerts en différents degrés d'absorption pour que chaque femme puisse poursuivre ses activités en toute confiance et en toute liberté.

Au sujet d'Edgewell Personal Care

Chef de file mondial en matière de produits de santé-beauté, Edgewell Personal Care est une division d'Edgewell Holdings, Inc. Edgewell Personal Care commercialise ses produits dans plus de 100 pays sous les marques PlaytexMD, Banana BoatMD, Hawaiian TropicMD, Playtex SportMD, Playtex Gentle GlideMD, o.b.MD, StayfreeMD, CarefreeMD, SkintimateMD et SchickMD.

SOURCE Playtex Sport

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 07:00 et diffusé par :