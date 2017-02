Campagne de sensibilisation - La fin du trou noir et rien d'autre !







PORTNEUF-SUR-MER, QC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil national des chômeurs et chômeuses, en collaboration avec Action-Chômage Haute-Côte-Nord et Mouvement Action-Chômage de Charlevoix, était de passage à Baie-Comeau afin de lancer sa campagne nationale de sensibilisation au trou noir et demander au gouvernement fédéral de trouver une solution à ce véritable drame humain.

Le trou noir se manifeste lorsque la période de prestations d'assurance-emploi prend fin avant le retour au travail. Plus de 16 000 travailleuses et travailleurs saisonniers sont aux prises avec ce phénomène, dont 40 % vivent au Québec. Cette situation dévitalise nos régions et participe à l'exode d'une main d'oeuvre qualifiée. Le CNC, Action-Chômage HCN et le MAC Charlevoix continueront de se battre pour les droits des travailleurs et travailleuses de l'industrie saisonnière. Ces derniers rappellent qu'en campagne électorale, Justin Trudeau avait taxé le gouvernement Conservateur de ne rien comprendre à la réalité des secteurs de l'industrie saisonnière et qu'il s'engageait à défaire la réforme de l'assurance-emploi, qui plonge les travailleurs saisonniers dans le trou noir, s'il formait le prochain gouvernement. La campagne électorale est maintenant bien loin derrière nous. Il est temps que le gouvernement fédéral trouve des solutions à ce problème !

Un signal fort

Une grande mobilisation a été organisée à l'occasion du lancement de la campagne nationale sur la Côte-Nord. De nombreuses personnalités régionales - député, attaché politique, maire, préfet, chefs autochtones, employeurs, représentants du Syndicat des Métallos et de la CSN - étaient présents afin d'appuyer le CNC, Action-Chômage HCN et le MAC Charlevoix dans leur lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses de l'industrie saisonnière. « La présence de nombreux représentants politiques et syndicaux de la Côte-Nord témoigne de la gravité du trou noir pour la région et de la nécessité d'y trouver enfin une solution durable. C'est pourquoi nous demandons à Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et à Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Iles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, d'intervenir auprès de leur gouvernement pour que ce problème soit réglé pas plus tard qu'au prochain budget. » a indiqué Claude Guimond, coordonnateur et porte-parole du CNC à la suite de la conférence de presse.

Drames humains

Le trou noir provoque chaque année de véritables drames humains chez les travailleurs et leur famille qui vivent de l'industrie saisonnière. C'est notamment le cas de Rénald Tremblay, un ancien employé permanent de l'industrie forestière en Haute-Côte-Nord qui a perdu son emploi après 24 années de service. « À force de chercher et de me casser la tête, je me suis trouvé un travail dans l'industrie saisonnière que j'aime et qui m'embauche du début mai jusqu'à la fin septembre, ce qui représente 20 semaines de travail (875 heures) et qui me donne seulement 20 semaines de prestations. » Pour M. Tremblay, le trou noir, c'est 12 semaines sans revenu : « J'aimerais que la personne désignée à écouter mon opinion prenne un moment de réflexion avec ses collègues de travail, de penser aux familles dont je fais partie, qui vont passer des moments difficiles qu'on appelle le terrible trou noir. Tout le stress et l'angoisse que ça va me donner, pour essayer de joindre les deux bouts. » La situation ne peut plus durer !





