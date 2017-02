Pages Jaunes présente ses perspectives financières pour l'exercice 2017







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (la « Société ») a présenté ses prévisions pour 2017 suite à la diffusion de ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2016, le 14 février 2017.

Alors que la Société consacre ses efforts à résoudre l'enjeu lié à la composition des produits, la pression exercée sur le BAIIA ajusté pour tenir compte des frais de restructuration et charges spéciales (le « BAIIA ajusté ») perdurera en 2017.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, la Société prévoit :

Une croissance des produits tirés des médias et solutions numériques se situant entre 4 % et 7 %.

Une marge sur BAIIA ajusté entre 22 % et 24 %, y compris des investissements non récurrents liés à l'effet de la composition des produits.

Une stabilisation de la clientèle, attribuable à des initiatives de fidélisation de la clientèle et une cible d'acquisition de 45 000 nouveaux clients.

Des dépenses d'investissement, déduction faite des avantages incitatifs relatifs à un bail, de 70 M$.

La Société prévoit une stabilisation du BAIIA ajusté à court ou moyen terme, après l'exercice 2017.

Comme il a été annoncé précédemment, la Société a entrepris un examen de la stratégie d'affaires dans le but de soutenir le succès durable à long terme d'une entreprise axée sur le numérique. Les éléments sur lesquels la Société concentrera ses efforts comprennent les offres en matière de marketing, le parcours du client, la structure des ventes, les plateformes d'exploitation et les incidences ultérieures sur les produits à long terme, la croissance du BAIIA ajusté ainsi que la politique de répartition du capital. La Société prévoit présenter les résultats de ce processus et la stratégie connexe en mai 2017.

Aux fins de la préparation des perspectives énoncées ci-dessus, la Société a émis les hypothèses suivantes:

La conjoncture économique au Canada ne se détériorera pas de façon significative au-delà des niveaux actuellement prévus;

L'exposition au risque de change découlant des transactions libellées en devises demeure négligeable;

Le taux de recul des produits tirés des médias imprimés se maintient au même niveau;

Nous serons en mesure de lancer, de vendre et de fournir des produits et services qui offriront aux clients le rendement sur le capital investi prévu;

La combinaison des produits entre les services et les solutions numériques de revente détenus et exploités par la Société ne sera pas très différente de ce qui est actuellement prévu;

La Société sera en mesure d'accélérer davantage le rythme d'acquisition de clients, lequel générera les produits moyens par client actuellement prévus et, au fil du temps, de fidéliser les clients nouvellement acquis et de leur vendre de nouveaux produits;

Les investissements dans la marque permettront de transformer les perceptions et renforceront la notoriété de nos plateformes de médias numériques;

La Société sera en mesure de réaliser des gains au chapitre de l'efficience en vue d'appuyer la rentabilité et la production de flux de trésorerie.

La Société met en garde le lecteur que les hypothèses utilisées pour préparer les perspectives présentées ci-dessus, bien que raisonnables à l'heure actuelle, pourraient s'avérer inexactes. Par conséquent, nos résultats réels pourraient différer de façon significative de nos attentes telles qu'elles sont présentées ci-dessus. Les perspectives énoncées ci-dessus constituent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et devraient être lues parallèlement à, et sous réserve de, la rubrique Mise en garde concernant les déclarations prospectives ci-dessous.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing. Elle favorise la croissance des économies locales en aidant les entreprises à créer et à renforcer des liens avec leurs clients grâce à sa gamme de médias et de produits. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.caMC, RedFlagDeals.comMC, Canada411.ca, 411.ca, Bookenda.com, dine.TO, DuProprio.com, ComFree.com et PJ Immobilier ainsi que les applications mobiles PJ, PJ Shopwise, PJ Resto, RedFlagDeals, Canada411, 411, Bookenda, DuProprio, ComFree et PJ Immobilier, de même que les annuaires imprimés Pages JaunesMC. Par le biais de Mediative, Pages Jaunes est un chef de file dans l'offre de solutions publicitaires nationales par l'entremise de ses divers canaux et services dédiés aux entreprises nord-américaines. La Société détient également JUICE Mobile, une entreprise de technologie publicitaire mobile dont les plateformes programmatiques exclusives facilitent l'achat et la vente automatiques de publicité mobile entre les marques et les éditeurs. Pour plus d'information, visitez notre site Web au www.entreprise.pj.ca.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des stratégies, des conditions financières, des résultats d'exploitation et des activités de la Société. Ces déclarations sont prospectives puisqu'elles sont fondées sur nos attentes, en date du 21 février 2017, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l'une ou l'autre de nos déclarations prospectives se réalisera. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de nos attentes actuelles sont analysés dans la section 6 de notre rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2016, publié le 14 février 2017. Nous n'avons aucune intention, ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

