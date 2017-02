Crédit Agricole CIB déploie Orchestrade pour ses opérations de négociation et de risque







SAN MATEO, Californie et LONDRES, le 21 février 2017 /PRNewswire/ -- Crédit Agricole CIB, division de banque de financement et d'investissement de la onzième plus grande banque mondiale selon Tier One Capital (source : The Bankers, juillet 2016), s'associe à Orchestrade Financial Systems, plateforme technologique destinée aux marchés des capitaux pour la gestion des négociations multi-actifs et des risques, afin de restructurer ses opérations de négociation de dérivés de taux d'intérêt et de contrats de change à terme.

Crédit Agricole CIB est la première grande banque à remplacer ses systèmes existants de négociation et de risque par Orchestrade.

Crédit Agricole CIB procède à la migration de tous ses bureaux front et middle office en charge du traitement de la vanille et des produits structurés à partir de deux plateformes existantes. La banque effectue désormais sur Orchestrade ses calculs liés aux négociations et aux risques en temps réel, pour son activité de taux d'intérêt et de contrats de change à terme à travers le monde.

« Orchestrade nous a permis d'améliorer la performance en matière de risque, de demeurer en phase avec les nouveaux changements réglementaires, et de réduire les coûts, tout en garantissant à Crédit Agricole CIB la conservation de sa place à la pointe de l'innovation bancaire, » a déclaré Thomas Spitz, directeur global de la division Négociation chez Crédit Agricole CIB.

« La plateforme Orchestrade est moderne et bien conçue. Ce partenariat vient établir un nouveau repère de référence pour les projets technologiques de marchés de capitaux au sein de la banque, nous permettant d'offrir encore davantage de valeur à nos actionnaires. »

« Ayant précédemment forgé une expérience solide auprès des gestionnaires de fonds, l'étape suivante consistait naturellement à nous associer avec une banque d'investissement, » a déclaré Hakim Erhili, PDG d'Orchestrade. « Cette collaboration réussie avec Crédit Agricole CIB confirme que notre plateforme délivre une performance et une efficience opérationnelle inégalées, quelle que soit l'envergure de la société concernée. »

À l'issue de cette mise en oeuvre, la banque bénéficie d'une efficacité améliorée, de capacités quant au risque en temps réel, ainsi que d'une plateforme utilisée en pleine cohérence par les divisions ventes, négociation, risque et opérations.

À PROPOS D'ORCHESTRADE

Fondée en 2009, Orchestrade Financial Systems propose la technologie la plus moderne qui soit en matière de gestion des transactions multi-actifs, des transactions du front office au back office ainsi que du risque. Sa plateforme primée destinée aux marchés des capitaux est déployée par les plus grandes institutions financières d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Basée dans la Silicon Valley, Orchestrade possède des bureaux à Paris, à Londres et à New York. Le monde a besoin d'une meilleure solution technologique en matière financière, et Orchestrade répond à ce besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.orchestrade.com

