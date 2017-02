Centre de cancérologie de l'Hôpital de Gatineau - Les donneurs du Salon PLASMAVIE Gatineau initient une grande chaîne de vie







GATINEAU, QC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les donneurs du Salon PLASMAVIE Gatineau transmettent un message d'espoir et de solidarité aux receveurs de solutions fabriquées à partir de plasma. Une chaîne de vie formée de messages personnels de donneurs sera déployée au Centre de cancérologie de l'Hôpital de Gatineau ce mardi 21 février, à 14 h. Les donneurs et employés du Salon PLASMAVIE Gatineau témoignent ainsi de leur soutien envers les receveurs de produits plasmatiques.

Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle baignent les cellules sanguines que sont les globules rouges et blancs et les plaquettes. Véritable or médical, ce liquide riche en protéines sert à la fabrication de solutions qui contribuent grandement à améliorer la vie de ceux qui les reçoivent. Obtenu grâce à la technique d'aphérèse, le prélèvement de plasma est réalisé à l'aide d'un appareil qui reçoit le sang du donneur, le sépare en ses différents composants et retourne les composants non sélectionnés au donneur. Il s'agit d'une technique de prélèvement qui consiste à collecter le plasma de manière sélective. Le plasma est ensuite envoyé à des usines de fractionnement où les protéines sont extraites. Elles sont ensuite transformées en solutions, comme les immunoglobulines, qui peuvent être utilisées pour traiter les personnes qui ont une immunodéficience ou les facteurs de coagulations, qui sont d'autres protéines du plasma nécessaires aux hémophiles.

Le geste de solidarité que posent régulièrement les donneurs transforme la vie des receveurs qui reçoivent des produits plasmatiques.

Une première année d'opération

Depuis l'ouverture du Salon PLASMAVIE Gatineau en mars 2016, plus de 6200 dons ont été réalisés. Si les résultats sont encourageants, il reste encore du travail à faire. À chaque semaine, environ 150 donneurs sont prélevés alors que l'objectif, à maturité, est d'en accueillir 400. L'équipe du Salon PLASMAVIE Gatineau réitère donc son appel et invite 50 donneurs de plus à relever leur manche chaque jour. Les personnes intéressées à tenter l'expérience du don de plasma peuvent dès maintenant prendre rendez-vous ou s'informer en contactant sans frais le 1 800 343-SANG (7264).

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et ses dérivés, en tissus humains, en sang de cordon, en lait maternel et en produits cellulaires sécuritaires et de qualité optimale; développer et offrir une expertise et des services spécialisés et novateurs dans le domaine des produits biologiques humains.

Héma-Québec, c'est près de 1 300 employés, plus de 300 000 présences de donneurs sur des sites de collecte de sang par année, 16 000 bénévoles et plus de 500 000 produits sanguins livrés annuellement aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

SOURCE Héma-Québec

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 07:00 et diffusé par :