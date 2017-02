/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FQM ira présenter les priorités des régions du Québec au Parlement du Canada/







QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le mardi 21 février 2017, les représentants de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) iront rencontrer les députés fédéraux au Parlement du Canada afin de leur exposer les priorités des régions du Québec.

M. Richard Lehoux, président de la FQM, ainsi que les maires et préfets qui l'accompagneront seront disponibles au cours de la journée pour accorder des entrevues individuelles aux représentants des médias. Il y aura aussi une possibilité de prise de photos avec l'ensemble de la délégation au début de la journée devant le Parlement.

Aide-mémoire Quoi : Rencontre des représentants la FQM avec les parlementaires à Ottawa Quand : Mardi 21 février 2017 Où : Parlement du Canada, Ottawa Qui : Richard Lehoux, président de la FQM, préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce et maire de Saint-

Elzéar

Yvon Soucy, vice-président de la FQM, préfet de la MRC de Kamouraska

Gilbert Pigeon, maire de Saint-Eugène-de-Ladrière

Scott Pearce, préfet de la MRC d'Argenteuil et maire du Canton de Gore

Arnaud Warolin, préfet de la MRC de Témiscamingue

Liz Beaulieu, préfète de la MRC d'Antoine-Labelle et mairesse de Notre-Dame-de-Pontmain

Jacques Asselin, maire de La Doré

Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-de-Champlain

Larry Bernier, maire de Lac-Édouard

Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien Horaire : 9 h 30 - Rencontre avec des députés du Nouveau parti démocratique (NPD)

11 h 00 - Rencontre avec des députés du Parti libéral du Canada (PLC)

11 h 50 - Prise de photos avec la délégation devant le Parlement du Canada

15 h 00 - Rencontre avec des députés du Parti conservateur du Canada (PCC)

16 h 00 - Rencontre avec des députés du Bloc québécois (BQ)

On voit loin pour notre monde

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s'est établie comme l'interlocuteur incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC.

SOURCE Fédération québécoise des municipalités

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 06:05 et diffusé par :