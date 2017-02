G2A lance G2A Deal - Un pack de jeux en récompense







Le Marketplace gaming digital et global G2A.COM a lancé son tout premier G2A Deal, un pack de jeux vidéo faisant office de récompenses et comprenant Lords of the Fallen, Syberia 1 et 2, Dirt 3 et SUPERHOT, l'ensemble pour un faible coût d'abonnement. G2A Deal, appuyé par G2A Direct, le système de support aux développeurs et éditeurs de G2A, est un tout nouveau programme de récompenses présentant des packs de jeux populaires tout droit venus des développeurs et des éditeurs.

G2A Deal est le dernier produit de la gamme G2A, qui inclut déjà des produits comme G2A PAY, une plateforme de paiement proposant plus de 200 différents types de méthode de paiement, et G2A 3D, un marché pour les produits imprimés en 3D. Dans le cadre d'un programme de récompenses octroyées aux clients fidèles, G2A Deal a l'intention d'assurer à tous ses clients la possibilité de profiter d'une large sélection de titres, quel que soit leur budget. G2A lancera régulièrement de nouveaux G2A Deals, chacun comprenant un ensemble différent de jeux soigneusement sélectionnés en personne par les développeurs ou les éditeurs (aucune implication de vendeurs tiers). G2A Deal comportera aussi des codes de réduction et bien plus de récompenses sont à venir dans les prochains mois.

Le premier G2A Deal est désormais disponible depuis le vendredi 10 février et comprend Lords of the Fallen de CI Games, Syberia 1 et 2 de Microïds, Dirt 3 de Codemasters et SUPERHOT de Superhot Team. Les clients peuvent acquérir G2A Deal de deux manières : soit par le biais d'un abonnement, soit en effectuant un achat unique. Les codes seront disponibles immédiatement après l'achat en tant que codes Steam et ne seront pas verrouillés géographiquement.

Pour davantage d'informations et pour connaître le prix exact, consultez https://www.g2a.com/en/game-deals.

