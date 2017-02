Mines Richmont annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice financier; Performance record à la mine Island Gold







TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Mines Richmont inc. (TSX: RIC) - (NYSE: RIC) (« Richmont » ou la « Société »), annonce ses résultats opérationnels et financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 31 décembre 2016, avec d'excellents résultats à la mine Island Gold. La Société tiendra une conférence téléphonique ainsi qu'une webdiffusion le mardi 21 février 2017, à 8 h 30 (EST) (détails ci-dessous). (Tous les montants sont présentés en devises canadiennes, à moins d'indication contraire.)

Faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice

La production trimestrielle pour l'ensemble de la Société s'établit à 29 505 onces d'or (27 759 onces vendues), en hausse de 32 % par rapport au quatrième trimestre de 2015, et a contribué à une production record de 104 050 onces d'or (102 660 onces vendues) pour l'exercice, une augmentation de 6 % comparativement à l'exercice 2015, dépassant la limite supérieure des prévisions de production révisées pour l'exercice.

à 988 $ l'once (745 $ US l'once) pour 2016, en baisse de 32 % par rapport à 2015, ce qui représente un résultat inférieur aux prévisions révisées pour l'exercice. Le bénéfice s'est chiffré à 1,1 M$ (0,8 M$ US) pour le trimestre, ou 0,02 $ (0,01 $ US) par action, une amélioration de 5,2 M$ par rapport à la perte du quatrième trimestre de 2015 de 4,1 M$. Pour 2016, le bénéfice a atteint 12,5 M$ (9,4 M$ US), ou 0,20 $ (0,15 $ US) par action, en hausse de 84 % par rapport à 2015.

Les liquidités provenant des activités opérationnelles 2 ont totalisé 12,6 M$ (9,5 M$ US), ou 0,20 $ (0,15 $ US) par action, une augmentation de 86 % par rapport au quatrième trimestre de 2015, alors que pour l'exercice 2016, elles étaient de 48,2 M$ (36,4 M$ US), ou 0,79 $ (0,60 $ US) par action, une augmentation de 14 % par rapport à l'exercice précédent.

Faits saillants au sujet de la Société

Le 2 février 2017, Richmont a annoncé ses prévisions pour 2017, lesquelles pouvant atteindre une augmentation de 15 % de l'ensemble de sa production, soit entre 110 000 et 120 000 onces d'or, incluant la croissance d'une production de qualité à la mine Island Gold, soit entre 87 000 et 93 000 onces d'or. Cette augmentation de la production pourrait entraîner une diminution pouvant atteindre 8 % du coût au comptant autant pour l'ensemble de la Société que pour celui de la mine Island Gold.

au poste de chef de la direction financière. Il entrera en fonction le 20 mars 2017. Le 19 décembre 2016, Richmont a annoncé la réception des modifications nécessaires aux permis qui autorisent l'accroissement du taux d'extraction et de traitement du minerai à une moyenne de 1 100 tonnes par jour comme envisagé dans l'évaluation économique préliminaire du scénario d'expansion (« l'EEP du scénario d'expansion ») en cours de révision.

« Nous avons fait état de plusieurs étapes clés réalisées en 2016, dont une production record à l'échelle de l'entreprise. Cette solide performance repose sur une autre année consécutive d'excellents résultats à la mine Island Gold, supérieurs à tous les objectifs annuels de production et de coût », a constaté Renaud Adams, chef de la direction. « L'exercice 2016 était une année charnière pour Island Gold », a-t-il ajouté. « Au cours de l'année, nous avons procédé à une mise à niveau stratégique de la mine souterraine et de l'usine, poursuivi le programme de développement souterrain accéléré et obtenu les permis modifiés nécessaires pour accroître le taux de traitement à l'usine à 1 100 tonnes par jour. En 2017, nous continuerons de mettre l'accent sur le positionnement de la mine Island Gold en nous appuyant sur son solide bilan et sur une équipe de direction disciplinée, en vue d'une réussite à long terme qui assurera la création de valeur pour les actionnaires. »

__________________________________

1 Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion 2016. 2 Les liquidités provenant des activités opérationnelles présentées sont après la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, excepté pour les données

par action) Trimestre

terminé le

31 déc. 2016 Trimestre

terminé le

31 déc. 2015 Exercice

terminé le

31 déc. 2016 Exercice

terminé le

31 déc. 2015 Revenus provenant des opérations minières 44 204 31 864 168 700 143 733 Résultat net par action, de base 0,02 (0,07) 0,20 0,12 Liquidités provenant des activités opérationnelles, par action 0,20 0,12 0,79 0,74 Liquidités provenant des activités opérationnelles ajustées, par action(1)(2) 0,17 0,04 0,80 0,60 Liquidités nettes disponibles, par action(2) (0,05) (0,27) (0,25) (0,17) Revenus provenant des opérations minières ($ US) 33 134 23 861 127 340 112 406 Résultat net par action, de base ($ US) 0,01 (0,05) 0,15 0,09 Liquidités provenant des activités opérationnelles, par action ($ US) 0,15 0,09 0,60 0,58 Liquidités provenant des activités opérationnelles ajustées, par action ($ US)(1)(2) 0,13 0,03 0,61 0,47 Liquidités nettes disponibles, par action ($ US)(2) (0,04) (0,21) (0,19) (0,13)





(1) Avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement. (2) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion 2016.

Faits saillants opérationnels



Trimestre

terminé le

31 déc. 2016 Trimestre

terminé le

31 déc. 2015 Exercice

terminé le

31 déc. 2016 Exercice

terminé le

31 déc. 2015 Onces d'or produites 29 505 22 380 104 050 98 031 Onces d'or vendues 27 759 21 576 102 660 96 895 Coûts au comptant moyen par once ($)(1) 952 1 028 908 972 CGP moyen par once ($)(1) 1 229 1 660 1 272 1 368 Prix réalisé moyen par once ($) 1 589 1 474 1 640 1 480 Coûts au comptant moyen par once ($ US)(1) 714 770 685 760 CGP moyen par once ($ US)(1) 922 1 243 960 1 070 Prix réalisé moyen par once ($ US) 1 191 1 104 1 238 1 157





(1) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion 2016.

Faits saillants à la mine Island Gold

MINE ISLAND GOLD Trimestre terminé le 31 déc. 2016 Trimestre terminé le 31 déc. 2015 Exercice terminé le 31 déc. 2016 Exercice terminé le 31 déc. 2015 Onces d'or produites 24 086 14 203 83 323 55 040 Onces d'or vendues 22 422 13 504 82 273 52 363 Coûts au comptant par once ($)(1) 826 1 019 779 1 027 CGP par once ($)(1) 912 1 580 988 1 453 Prix réalisé par once ($) 1 592 1 476 1 639 1 481 Coûts au comptant par once ($ US)(1) 619 763 587 803 CGP par once ($ US)(1) 683 1 183 745 1 136 Prix réalisé par once ($ US) 1 193 1 105 1 237 1 158 Tonnes minées par jour 977 657(2) 869(3) 659(2) Tonnes usinées 83 091 60 352 297 757 242 137 Tonnes usinées par jour 903 656(2) 814(3) 663(2) Teneur à l'entrée (g/t d'or) 9,31 7,62 9,02 7,31 Récupération d'or (%) 96,9 96,0 96,5 96,8 Coûts nécessaires au maintien de la production (en milliers) 1 920 7 576 17 203 22 330 Investissements dans le projet (en milliers) 11 535 14 505 39 925 30 894 Coûts d'exploration autres que de maintien (en milliers) 3 899 2 865 14 802 4 600 Coûts nécessaires au maintien de la production (en milliers de $ US) 1 439 5 673 12 985 17 463 Investissements dans le projet (en milliers de $ US) 8 646 10 862 30 137 24 160 Coûts d'exploration autres que de maintien (en milliers de $ US) 2 923 2 145 11 173 3 597





(1) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion 2016. (2) La production de 2015 est basée sur l'année complète et ne tient pas compte de l'arrêt de trois semaines de la mine souterraine et d'un arrêt de l'usine de deux semaines au quatrième trimestre de 2015. (3) La production de 2016 est basée sur l'année complète et ne tient pas compte de l'arrêt de 16 jours de la mine souterraine et d'un arrêt de l'usine de 25 jours au troisième trimestre de 2016.

À la fin de l'année, la mine Island Gold affichait plus de six années d'activité sans accident avec perte de temps.

La production pour le trimestre s'est établie à 24 086 onces d'or (22 422 onces vendues), tandis que la production annuelle s'est élevée à 83 323 onces d'or (82 273 onces vendues), ce qui représente une augmentation de 51 % par rapport à 2015 et dépasse les prévisions de production révisées pour l'exercice.

Le CGP était de 912 $ (683 $ US) l'once pour le trimestre, alors qu'il se chiffrait à 988 $ (745 $ US) l'once pour 2016, une diminution de 32 % par rapport à 2015, représentant également un résultat inférieur aux prévisions révisées pour l'exercice.

Pour le trimestre, la productivité moyenne de la mine souterraine et de l'usine s'est élevée à 977 et 903 tonnes par jour, respectivement, ce qui correspond au scénario de production pour 2017 envisagé dans l'EEP du scénario d'expansion en cours de révision. Pour 2016, la productivité moyenne de la mine souterraine et de l'usine s'est élevée à 869 et 814 tonnes par jour, respectivement, une amélioration de 32 % et 23 % par rapport à 2015.

Au cours du trimestre, les activités d'abattage par longs trous ont commencé dans les extensions situées à l'est et à l'ouest du deuxième horizon minier, et le développement du minerai a débuté dans la zone à teneur plus élevée du troisième horizon minier.

La teneur à l'entrée du minerai traité s'est établie à 9,31 g/t d'or pour le trimestre, ce qui représente une hausse par rapport aux deux trimestres précédents. Cette augmentation s'explique principalement par l'accroissement de l'apport de minerai de développement à teneur élevée provenant du troisième horizon minier et à une réconciliation positive de 10 % des teneurs en or (minerai extrait c. réserves minérales au 31 décembre 2015).

Faits saillants à la mine Beaufor

MINE BEAUFOR Trimestre terminé le 31 déc. 2016 Trimestre terminé le 31 déc. 2015 Exercice terminé le 31 déc. 2016 Exercice terminé le 31 déc. 2015 Onces d'or produites 5 419 5 652 19 562 26 411 Onces d'or vendues 5 337 5 237 19 216 26 875 Coûts au comptant par once ($)(1) 1 480 1 081 1 444 991 CGP par once ($)(1) 1 904 1 512 1 854 1 212 Prix réalisé par once ($) 1 577 1 467 1 647 1 474 Coûts au comptant par once ($ US)(1) 1 110 810 1 090 775 CGP par once ($ US)(1) 1 428 1 133 1 399 948 Prix réalisé par once ($ US) 1 182 1 099 1 243 1 153 Tonnes minées par jour 302 306 298 343 Tonnes usinées 27 988 28 345 113 013 125 447 Teneur à l'entrée (g/t d'or) 6,16 6,30 5,50 6,64 Récupération d'or (%) 97,8 98,4 98,0 98,6 Coûts nécessaires au maintien de la production (en milliers) 2 260 2 259 7 871 5 942 Coûts nécessaires au maintien de la production (en milliers de $ US) 1 694 1 692 5 941 4 647





(1) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion 2016.

La production du trimestre a augmenté par rapport aux trimestres précédents pour atteindre 5 419 onces d'or (5 337 onces vendues) avec un coût au comptant de 1 480 $ (1 110 $ US) l'once et un CGP de 1 904 $ (1 428 $ US) l'once. La productivité de la mine souterraine a augmenté par rapport aux deux trimestres précédents, pour s'établir en moyenne à 302 tonnes par jour; la teneur à l'entrée du minerai traité a également augmenté pour s'établir à 6,16 g/t (8,78 g/t en décembre), par suite d'une amélioration de la disponibilité du matériel mobile et de l'accroissement des activités d'exploitation des chantiers dans la Zone Q à teneur plus élevée. En 2016, la mine a produit 19 562 onces d'or (19 216 onces vendues) avec un coût au comptant de 1 444 $ (1 090 $ US) l'once et un CGP de 1 854 $ (1 399 $ US) l'once.

La durée de vie de la mine Beaufor est actuellement de moins de deux ans (fondée sur les réserves) et, par conséquent, l'amortissement augmentera en 2017.

Nouvelles et évènements à venir

Mise à jour du forage d'exploration (fin T1 2017)

EEP du scénario d'expansion (T2 2017)

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (4 mai 2017)

États financiers et rapport de gestion

Les états financiers ainsi que le rapport de gestion s'y rapportant peuvent être obtenus sur le site Internet de la Société au www.richmont-mines.com ou sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission au www.sec.gov/edgar.shtml.

Webdiffusion et conférence téléphonique

Une webdiffusion et une conférence téléphonique se tiendront le mardi 21 février 2017, à 8 h 30 (EST). La haute direction sera en ligne afin de discuter des résultats.

Accès à la webdiffusion :

http://event.on24.com/r.htm?e=1355317&s=1&k=D7D190B298425068E1228B2C3B8F9C62

Accès à la conférence téléphonique :

Canada & É.-U. (sans frais) : 1-888-390-0546

& É.-U. (sans frais) : 1-888-390-0546 International & Toronto : 1-416-764-8688

Un enregistrement sera disponible jusqu'au 7 mars 2017 en composant le 1-416-764-8677 (International & Toronto) ou le 1-888-390-0541 (Canada & É.-U. sans frais) et en utilisant le code 420436#. La webdiffusion et la présentation seront archivées sur le site Internet de la Société au www.richmont-mines.com.

Mines Richmont inc.

Actuellement, Mines Richmont produit de l'or à partir de la mine Island Gold, en Ontario, et de la mine Beaufor, au Québec. La Société progresse également avec le développement de l'extension en profondeur de la ressource à haute teneur de la mine Island Gold, en Ontario. Avec 35 ans d'expérience en exploration, développement et exploitation aurifère et une gestion financière prudente, la Société est bien placée pour accroître, de façon rentable, son inventaire de réserves au Canada et entamer avec succès sa nouvelle phase de croissance.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir », « objectif » et des expressions semblables, de même que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et ne représentent qu'un mode temporel. Sauf exception prévue dans les lois et règlements applicables la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective ou toute information prospective à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, les changements dans le prix de l'or au marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la teneur du minerai extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières et le développement minier pouvant influer sur les revenus et les coûts de production et production future. D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient également modifier les résultats. S'il y a lieu, d'autres risques sont décrits dans la notice annuelle ainsi que dans les rapports annuels et intérimaires de Richmont. L'information prospective incluse dans ce document est faite à la date de publication de ce communiqué.

Mise en garde à l'intention des investisseurs américains concernant les estimations des ressources

L'information contenue dans ce communiqué a pour but de se conformer aux exigences de la Bourse de Toronto et de la législation canadienne en matière de valeurs mobilières qui s'applique, lesquelles diffèrent à certains égards des règles et réglementations promulguées en vertu de la United States Securities Exchange Act of 1934, telle qu'amendée (« Exchange Act ») et telle que promulguée par la SEC. Les exigences de la Norme canadienne 43-101 relative à l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 ») adoptée par les Autorités canadiennes en valeur mobilière diffèrent de manière significative de celles de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis soit la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).

Nous suggérons fortement aux investisseurs américains de considérer les divulgations de notre rapport annuel au moyen du formulaire 20-F, dossier no 001-14598, tel que déposé à la SEC en vertu du Exchange Act, qui peut être obtenu, sans frais, de la Société ou sous le profil de la Société sur le site Internet de la SEC à l'adresse : http://sec.gov/edgar.shtml.

Norme canadienne 43-101

Les données géologiques présentées dans ce communiqué ont été révisées par monsieur Daniel Adam, géo. Ph. D., vice-président, exploration, un employé de Mines Richmont inc. et une personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101.

