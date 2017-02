/R E P R I S E -- Journée nationale d'action contre les surdoses : ils parlent, on meurt!/







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Canada fait face à une épidémie de surdoses qui ne ressemble en rien à ce que l'on a pu connaitre jusqu'à présent. Les vagues de surdoses se propagent partout au pays sans que les mesures en place n'aient d'impact réel sur le phénomène puisqu'il ne s'attarde qu'aux symptômes de la crise sans s'attaquer à ses causes.

Les personnes qui font usage de drogues, les associations de personnes utilisatrices et les organismes communautaires en réduction des méfaits se rassembleront pour exiger que des solutions qui nous conviennent soient mises en place et pour éviter que le Québec n'ait à faire face à une situation aussi dramatique que celle qui perdure en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta.

LIEU : 200 boul. René-Lévesque Ouest (face au complexe Guy-Favreau), Montréal (QC)

DATE : mardi 21 février 2017

HEURE : dès 10 h 30, point de presse à 10 h 45

Nous demandons de :

Décriminaliser et réguler toutes les drogues;

Faciliter et accroitre les traitements de la dépendance aux opioïdes;

Soutenir les initiatives de réduction des méfaits tant au niveau provincial que fédéral;

Considérer les personnes utilisatrices de drogues et les organisations qui les représentent comme des interlocuteurs privilégiés dans le développement et la mise en oeuvre des mesures qui les concernent;

Développer l'accès à la naloxone (antidote aux opioïdes) sur l'ensemble de la province.

