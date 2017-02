La Banque nationale d'Angola révèle sa stratégie de reconnaissance internationale à Paris







Réforme du cadre réglementaire et de surveillance bancaire en Angola

Une délégation de la Banque nationale d'Angola (BNA), dirigée par le gouverneur Valter Duarte da Silva, était à Paris pour des rencontres avec la Banque de France et d'autres institutions du système bancaire français, afin de renforcer les relations institutionnelles et de conscientiser le secteur financier français à la réforme du cadre réglementaire et de surveillance bancaire en Angola.

À travers la BNA, l'Angola a déployé un effort important visant à adapter rapidement son système financier aux normes prudentielles et pratiques d'excellence internationales. Son objectif est de restaurer la crédibilité et la confiance internationales envers le système financier angolais en dirigeant sa reconnaissance à l'étranger par le biais de ses contreparties.

La BNA impose aux banques commerciales angolaises l'adoption de pratiques d'excellence relatives à la régulation et à la surveillance, en conséquence de quoi sept des principales banques en opération en Angola ont déjà adopté des normes relatives à la comptabilité internationale et aux rapports sur les états financiers.

« Nous espérons que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale des États-Unis reconnaîtront la Banque nationale d'Angola comme une entité d'équivalence dans la régulation et la supervision bancaire au cours du premier semestre de cette année », a déclaré Valter Duarte Silva.

La visite angolaise de la capitale française fait partie d'un programme de contacts et de visites de la BNA dans les centres financiers mondiaux.

La BNA a développé plusieurs contacts avec des institutions internationales et des contreparties telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque d'Angleterre, la Banque de France, la Banque d'Italie, la Banque du Portugal et la Banque centrale sud-africaine, afin de s'adapter aux pratiques d'excellence de l'Europe et des États-Unis en matière de surveillance et de montrer ce qui a déjà été réalisé en Angola, ainsi que de former ses techniciens et cadres supérieurs.

« Notre travail a été mis au point en partenariat avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et en étroite collaboration avec les banques centrales du Portugal, d'Afrique du Sud, d'Italie, d'Angleterre, de France et des États-Unis d'Amérique, avec qui nous avons déjà établi des protocoles pour la formation des ressources humaines et pour l'assistance technique », a expliqué le gouverneur de la BNA.

La délégation angolaise a tenu des réunions au plus haut niveau avec M. François Villeroy Galhau, gouverneur de la Banque de France, et avec des représentants de banques françaises telles que BNP Paribas, Crédit Agricole et Natixis, ainsi que des institutions telles que la Fédération des banques françaises, MEDEF International, l'International Financial Action Task Force (FATF) et le Club de Paris.

