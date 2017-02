Home Depot annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2016, une mise à jour de sa politique en matière de ratio de distribution des dividendes visé, une augmentation du dividende trimestriel de 29 %, une autorisation de rachat d'actions pour la somme de 15 milliards de dollars et ses perspectives au sujet de l'exercice 2017







ATLANTA, le 21 févr. 2017 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé aujourd'hui des ventes de 22,2 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2016, ce qui représente une augmentation de 5,8 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2015. Toujours au quatrième trimestre de l'exercice 2016, les ventes par magasins comparables ont été positives, soit de 5,8 %. Les ventes par magasins comparables aux États-Unis ont également été positives, soit de 6,3 %.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2016, soit un bénéfice dilué par action de l'ordre de 1,44 $, comparativement à un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars et à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 1,17 $ à la même période durant l'exercice 2015. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2016, le bénéfice dilué par action a augmenté de 23,1 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Exercice 2016

Les ventes de l'exercice 2016 ont été de 94,6 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 6,9 % par rapport à l'exercice 2015. Le total des ventes par magasins comparables de l'entreprise pour l'exercice 2016 a augmenté de 5,6 %, et les ventes par magasins comparables aux États-Unis ont été positives, soit de 6,2 % pour l'exercice.

Le bénéfice dilué par action a été de l'ordre de 6,45 $ au cours de l'exercice 2016, comparativement à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 5,46 $ au cours de l'exercice 2015, ce qui représente une hausse de 18,1 %.

«Grâce à l'accent que nous avons mis sur l'offre d'une sélection de produits localisés et innovants, sur l'amélioration de l'expérience de magasinage interrelié et sur la stimulation de la productivité, nous avons obtenu des ventes et un bénéfice net records en 2016», a déclaré Craig Menear, président du conseil d'administration et président-directeur général. «Nos associés ont dû répondre à un marché de l'habitation florissant et à une importante demande de la clientèle. J'aimerais donc les remercier pour leur mise en oeuvre, leur travail acharné et leur dévouement continu envers nos clients.»

Stratégie en matière d'imputations sur les fonds propres

Afin de souligner les progrès de ses initiatives stratégiques et son engagement à créer un bon rendement pour les actionnaires, l'entreprise a procédé aujourd'hui aux annonces suivantes :

Le ratio de distribution des dividendes visé de l'entreprise sera augmenté et passera de 50 % à 55 % du bénéfice net.

Le conseil d'administration a déclaré une augmentation de 29 % de son dividende trimestriel, ce qui monte sa valeur à 0,89 $ par action. Le dividende sera payable le 23 mars 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 mars 2017. Ce trimestre est le 120 e consécutif où l'entreprise paie un dividende en espèce.

consécutif où l'entreprise paie un dividende en espèce. Le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pour la somme de 15 milliards de dollars qui remplacera l'autorisation précédente. Depuis 2002 et jusqu'au 29 janvier 2017, l'entreprise a remis plus de 67 milliards de dollars en espèce aux actionnaires grâce au rachat d'environ 1,3 milliard d'actions.

Perspectives au sujet de l'exercice 2017

L'entreprise a fourni les perspectives suivantes au sujet de l'exercice 2017 :

Croissance des ventes d'environ 4,6 %

Croissance des ventes par magasins comparables d'environ 4,6 %

Ouverture de six nouveaux magasins

Diminution de la marge brute d'environ 15 points de base

Croissance de la marge d'exploitation d'environ 30 points de base

Taux d'imposition d'environ 36,3 %

Rachat d'actions d'environ 5 milliards de dollars

Augmentation approximative du bénéfice dilué par action après le rachat anticipé d'actions de 10,5 %, soit 7,13 $.

Dépenses du capital d'environ 2 milliards de dollars

Charges de dépréciation et d'amortissement d'environ 2 milliards de dollars

Flux de trésorerie de l'entreprise d'environ 11,3 milliards de dollars

Home Depot tiendra aujourd'hui, à 9 h, heure normale de l'Est, une conférence téléphonique en vue de discuter de l'information contenue dans le présent communiqué de presse et de sujets connexes. Cette conférence sera intégralement accessible en webdiffusion et en différé au www.earnings.homedepot.com.

À la fin du quatrième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 278 magasins de détail aux États-Unis (l'ensemble des 50 États), dans le district de Columbia, à Puerto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 400 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie de l'indice Dow Jones Industrial Average et de l'indice Standard & Poor's 500.

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des «déclarations prévisionnelles», telles qu'elles sont définies par la loi américaine intitulée «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Les déclarations prévisionnelles portent notamment sur la demande de nos produits et services, la croissance nette des ventes, les ventes par magasins comparables, les effets de la concurrence, la situation économique, l'état des marchés de la construction, du logement et de la rénovation résidentielle, l'état des marchés de crédit, y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation, les demandes d'offres de crédit, les situations des stocks, la mise en oeuvre d'initiatives en magasin et au niveau du commerce de détail interrelié et de la chaîne d'approvisionnement, la gestion de nos relations avec nos fournisseurs, l'incidence et le résultat attendu des enquêtes, des demandes, des réclamations et des contentieux, y compris ceux liés à la faille de sécurité informatique de 2014, les problèmes liés aux modes de paiement que nous acceptons, la poursuite des programmes de rachat d'actions, le rendement en matière de bénéfices nets, les bénéfices par action, les objectifs visés en matière de dividende, la répartition des capitaux propres et des dépenses en capital, la trésorerie, le rendement du capital investi, l'effet de levier financier sur les dépenses, les dépenses de rémunération à base d'actions, l'inflation et la déflation du prix des marchandises, la capacité d'émettre des titres de créances et de le faire à un taux acceptable pour nous, l'effet des charges, l'effet de l'adoption de certains principes comptables, les ouvertures et les fermetures de magasins, les perspectives pour l'exercice 2017 et pour les exercices suivants, les perspectives financières, ainsi que l'intégration d'Interline Brands, Inc. («Interline») à notre organisation et la capacité de reconnaître les avantages et synergies attendues liées à cette acquisition. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les renseignements actuellement disponibles et sur des hypothèses, ainsi que sur nos attentes et prévisions actuelles quant à des événements à venir. Vous ne devriez pas vous fonder sur nos déclarations prévisionnelles. Ces déclarations ne sont pas garantes du rendement à venir de l'entreprise et sont sujettes aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre ne dépendent pas de nous et nous sont pour l'instant encore inconnus, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de façon significative de nos attentes et de nos prévisions. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits en 1A, «Facteurs de risques», et ailleurs dans notre Rapport annuel du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2016, ainsi que dans nos Rapports trimestriels subséquents du formulaire 10-Q.

Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles ont été énoncées et ne sont tenues à jour que si la loi l'exige. Nous vous recommandons néanmoins d'examiner toute déclaration éventuelle que nous présentons relativement à ces questions dans les déclarations périodiques que nous faisons à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.

THE HOME DEPOT, INC. ET SES FILIALES ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS POUR LES TROIS MOIS ET LES EXERCICES AYANT PRIS FIN LE 29 JANVIER 2017 ET LE 31 JANVIER 2016 (Non vérifié) (Montants en millions, USD$, exception faite des données par action et des chiffres présentés différemment)



Trois mois ayant pris fin le





Exercice ayant pris fin le





29 janvier

2017

31 janvier

2016

%

d'augmentation (diminution)

29 janvier

2017

31 janvier

2016

%

d'augmentation (diminution) VENTES NETTES $ 22,207



$ 20,980



5.8 %

$ 94,595



$ 88,519



6.9 % Coût des ventes 14,654



13,824



6.0



62,282



58,254



6.9

MARGE BÉNÉFICIAIRE BRUTE 7,553



7,156



5.5



32,313



30,265



6.8

Charges d'exploitation :





















Frais de vente, généraux et administratifs 4,183



4,178



0.1



17,132



16,801



2.0

Dépréciation et amortissement 443



429



3.3



1,754



1,690



3.8

Total des charges d'exploitation 4,626



4,607



0.4



18,886



18,491



2.1

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION 2,927



2,549



14.8



13,427



11,774



14.0

Dépenses (revenus) d'intérêts et autres :





















Intérêts et revenus de placement (11)



(6)



83.3



(36)



(166)



(78.3)

Intérêts débiteurs 246



242



1.7



972



919



5.8

Intérêts et autres, nets 235



236



(0.4)



936



753



24.3

BÉNÉFICE, AVANT LES CHARGES D'IMPÔTS 2,692



2,313



16.4



12,491



11,021



13.3

Charge d'impôts 948



842



12.6



4,534



4,012



13.0

























BÉNÉFICE NET $ 1,744



$ 1,471



18.6 %

$ 7,957



$ 7,009



13.5 %























Actions ordinaires moyennes pondérées 1,206



1,252



(3.7)%



1,229



1,277



(3.8)%

BÉNÉFICE PAR ACTION EN CIRCULATION $ 1.45



$ 1.17



23.9



$ 6.47



$ 5.49



17.9

























Actions ordinaires moyennes pondérées diluées 1,211



1,259



(3.8)%



1,234



1,283



(3.8)%

BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION $ 1.44



$ 1.17



23.1



$ 6.45



$ 5.46



18.1



























Trois mois ayant pris fin le





Exercice ayant pris fin le



DONNÉES DE VENTE CHOISIES (1) 29 janvier

2017

31 janvier

2016

%

d'augmentation (diminution)

29 janvier 2017

31 janvier 2016

%

d'augmentation (diminution) Nombre de transactions clients 359.2



349.1



2.9 %

1,544.0



1,500.8



2.9 % Facture moyenne (réelle) $ 60.65



$ 58.96



2.9



$ 60.35



$ 58.77



2.7

Ventes au pied carré (réelles) $ 366.25



$ 346.55



5.7



$ 390.78



$ 370.55



5.5



(1) Les données de vente choisies ne tiennent pas compte des résultats d'Interline, acquise durant le troisième trimestre de l'exercice 2015.

THE HOME DEPOT, INC. ET SES FILIALES BILANS CONSOLIDÉS POUR LE 29 JANVIER 2017 ET LE 31 JANVIER 2016 (Non vérifiés) (Montants en millions, USD$)



29 janvier

2017

31 janvier 2016 (1) ACTIF





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 2,538



$ 2,216

Comptes clients nets 2,029



1,890

Stock de marchandises 12,549



11,809

Autres actifs à court terme 608



569

Total de l'actif à court terme 17,724



16,484

Immobilisations corporelles nettes 21,914



22,191

Écarts d'acquisition 2,093



2,102

Autres actifs 1,235



1,196

ACTIF TOTAL $ 42,966



$ 41,973









PASSIF ET CAPITAUX PROPRES





Dettes à court terme $ 710



$ 350

Comptes fournisseurs 7,000



6,565

Salaires à payer et frais afférents 1,484



1,515

Versements à court terme relatifs aux dettes à long terme 542



77

Autres passifs à court terme 4,397



4,017

Passif total à court terme 14,133



12,524

Dettes à long terme, excluant les versements à court terme 22,349



20,789

Autres passifs à long terme 2,151



2,344

Passif total 38,633



35,657

Total des capitaux propres 4,333



6,316

PASSIF TOTAL ET CAPITAUX PROPRES $ 42,966



$ 41,973



(1) Le bilan consolidé pour le 31 janvier 2016 a été rajusté de façon rétrospective pour tenir compte de l'adoption des normes de l'Accounting Standards Update (ASU) no 2015-03, «Interest - Imputation of Interest (Subtopic 835-30): Simplifying the Presentation of Debt Issuance Costs» et de l'ASU no 2015-17, «Income Taxes (Topic 740): Balance Sheet Classification of Deferred Taxes» au premier trimestre de l'exercice 2016.

THE HOME DEPOT, INC. ET SES FILIALES ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ POUR LES EXERCICES AYANT PRIS FIN LE 29 JANVIER 2017 ET LE 31 JANVIER 2016 (Non vérifié) (Montants en millions, USD$)



Exercice ayant pris fin le

29 janvier

2017

31 janvier

2016 FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES :





Bénéfices nets $ 7,957



$ 7,009

Rapprochement des bénéfices nets et de la trésorerie nette provenant des activités poursuivies :





Dépréciation et amortissement 1,973



1,863

Dépenses liées à la rémunération sous forme d'actions 267



244

Gains provenant de la vente de placements --



(144)

Changements aux fonds de roulement et autres (414)



401

Trésorerie nette provenant des activités poursuivies 9,783



9,373

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :





Dépenses en capital (1,621)



(1,503)

Produits de la vente de placements --



144

Paiements liés à l'achat d'entreprises, nets --



(1,666)

Produits de la vente d'immobilisations corporelles 38



43

Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (1,583)



(2,982)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT D'ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :





Produits d'emprunts à court terme, nets 360



60

Produits d'emprunts à long terme, nets d'escomptes 4,959



3,991

Remboursement de la dette à long terme (3,045)



(39)

Rachats d'actions ordinaires (6,880)



(7,000)

Produits provenant de la vente d'actions ordinaires 218



228

Dividendes en espèces versés aux actionnaires (3,404)



(3,031)

Autres activités de financement (78)



4

Trésorerie nette des activités de financement (7,870)



(5,787)

Changements à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie 330



604

Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (8)



(111)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 2,216



1,723

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période $ 2,538



$ 2,216



