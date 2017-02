Les athlètes les mieux rémunérés de la NFL, la LNH, la NBA et la PGA ont réussi à garder le secret au sujet de l'expert canadien en biomécanique Marc Cormier... du moins jusqu'à maintenant







La semaine dernière, Marc Cormier a été invité à la soirée des Grammy Awards par des célébrités et les organisateurs de l'événement et, ce dimanche, il déambulera sur le tapis rouge de la 89e soirée des Oscars, qui récompensera les plus grandes vedettes d'Hollywood.

TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - La biomécanique, une discipline émergente, attire l'attention des grands producteurs de films et des grandes vedettes d'Hollywood cette année. Compte tenu de la réduction considérable des budgets cinématographiques et du fait que les acteurs multimillionnaires prennent plus de risques pour faire leurs propres cascades, les studios se tournent vers l'expert le plus demandé au monde, Marc Cormier, pour tirer avantage des soins qu'il a toujours prodigués aux légendes du sport comme Shaquille O'Neil, Jean-Luc Brassard, Simon Gagné, Vincent Lecavallier, Tom Lehman, Arnold Palmer, Tiger Woods et bien d'autres. Le médecin de la PGA, Buster Browning, a affirmé ce qui suit au sujet de sa collaboration avec Marc Cormier : « Pendant 14 ans, j'ai toujours pris un grand plaisir à le regarder soigner nos grands golfeurs. C'est un professionnel que tout le monde respecte. »

L'objectif professionnel de Marc consiste à faire en sorte que chacun de ses clients atteigne une fluidité corporelle maximale pour performer au plus haut niveau en tout temps. Le « raffinement par la biomécanique évoluée » est sa spécialité, et c'est ce que recherchent maintenant les meilleurs athlètes au monde et les plus grandes vedettes d'Hollywood. Ses méthodes permettent d'éliminer presque complètement les douleurs aux pieds, aux chevilles, aux jambes et au dos (sciatalgie), et c'est ce qui a attiré l'attention des grands studios. La montée en flèche des frais d'assurance constitue l'une des principales raisons qui expliquent cette nouvelle orientation. Selon Marc Cormier, « ce n'est pas une question d'âge mais, dans les faits, le travail sur les plateaux est plus rigoureux que jamais auparavant », et, grâce à ses méthodes, tout le monde peut passer la journée entière à travailler, en toute sécurité et avec efficacité. Des vedettes comme John Travolta, Samuel L. Jackson et Halle Berry ont bien pris note des miracles que Marc Cormier a accomplis dans le monde du sport et ils ont compris en quoi ils pourraient en tirer avantage eux aussi. De nos jours, les acteurs les plus connus ont besoin des mêmes soins auxquels ont droit les athlètes professionnels. Une seule différence : l'amphithéâtre sportif est remplacé par un plateau de tournage.

Devenir plus fort, récupérer plus rapidement et être prêt pour la prochaine prise, le prochain affrontement ou la prochaine ronde... voilà des demandes auxquelles l'expert en biomécanique Marc Cormier est en mesure de répondre avec tout le succès qui lui a permis de devenir le meilleur dans son domaine.

