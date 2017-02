Un nouveau partenariat met la santé mentale au premier rang







OTTAWA, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) et Co-operators sont fiers d'annoncer l'établissement d'un nouveau partenariat sur le savoir-faire en santé mentale visant à améliorer le bien-être des communautés scolaires au Canada. Enseignez la résilience est un portail en ligne et une communauté de la pratique qui permet aux enseignantes et enseignants d'accéder à des stratégies et programmes fondés sur des données probantes et axés sur la promotion et l'amélioration de la santé mentale des élèves et du personnel enseignant.

Les études révèlent qu'environ 20 % des étudiants canadiens souffrent de maladie mentale. La proportion des enseignants ontariens qui vivent un stress constant est deux fois plus élevée que dans la population active en général (Association des psychiatres du Canada, 2012; Koller et Bertel, 2006; Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 2006; Jamieson, 2006). Enseignez la résilience fait écho à de récentes recherches et à une étude publiée par EPS Canada en 2014 (en anglais seulement), qui présentent les lacunes et les besoins à combler pour favoriser la santé mentale des enseignants et de leurs élèves.

La santé mentale est une priorité pour Co-operators, partenaire principal du programme Enseignez la résilience.

« Un Canadien sur cinq est aux prises avec des troubles de santé mentale et, trop souvent, la maladie est mal comprise. En tant que société, nous pouvons, et devons, faire mieux », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Le programme Enseignez la résilience vise à fournir de précieuses ressources pour aider les enseignants et les élèves à prévenir et à reconnaître les troubles de santé mentale et à relever les défis qui y sont associés. »

Enseignez la résilience est une initiative d'EPS Canada mise en oeuvre en collaboration avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et le Centre de santé mentale à l'école de l'université Western. Elle sera lancée en mai 2017.

« Enseignez la résilience est une initiative unique pleinement axée sur la santé mentale et le bien-être des élèves et du personnel enseignant. Nous sommes ravis de collaborer avec Co-operators, dont l'appui favorisera l'évolution continue du programme et aura des effets bénéfiques sur l'ensemble des communautés scolaires du pays », a précisé Brian Storey, président et chef de la direction d'EPS Canada.

À propos d'Éducation physique et santé Canada

EPS Canada est un chef de file reconnu qui contribue grandement à la promotion de la santé et réussite des enfants et des jeunes du Canada. Nous revendiquons en faveur de projets pédagogiques centrés sur l'éducation physique et l'éducation à la santé de qualité au niveau des collectivités scolaires. Nous cherchons aussi à faire mieux connaître les liens entre la santé et l'éducation ainsi que l'importance d'offrir aux enfants et aux jeunes des milieux d'apprentissage favorisant des approches holistiques et inclusives. Nous envisageons un avenir où tous les enfants et les jeunes du Canada auront la chance de vivre des vies saines et physiquement actives. Pour en savoir plus, prière de consulter le site suivant : www.eps-canada.ca.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne et son actif sous administration s'élève à plus de 44 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt, parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des 50 entreprises citoyennes établi par Sustainalytics et publié dans L'actualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

