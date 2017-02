Adient présente un concept de siège luxueux à la conférence sur les sièges novateurs à Düsseldorf, en Allemagne







BURSCHEID et DÜSSELDORF, Allemagne, February 21, 2017 /PRNewswire/ --

Conduite autonome : les sièges vont jouer un rôle de plus en plus important

Les voitures sans chauffeur sont désormais une réalité sur les pistes d'essai. Les conducteurs vont confier de plus en plus le contrôle à leurs véhicules dans les années à venir. Alors que la conduite active se fera sur le siège arrière dans les futures générations de véhicules, l'intérieur et le siège en particulier deviendront de plus en plus importants.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469725/Adient_Realistic_Vehicle_Interior.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469724/Adient_Front_Seat_Greeting_the_Driver.jpg )



« Nous pensons que la qualité de vie changera considérablement quand les véhicules sans chauffeur seront mis en service sur le marché », a déclaré Andreas Maashoff, directeur du design industriel et du savoir-faire chez Adient, lors de la Conférence sur les sièges novateurs à Düsseldorf. « Les conducteurs connaîtront une expérience similaire à celle des passagers, et ils pourront aller d'un point A à un point B tout en étant capables de trouver du temps supplémentaire pour des choses qui revêtent plus de valeur dans leurs vies. » Ils pourront aussi arriver à leur destination de manière plus sûre et moins stressante grâce à la technologie avancée des sièges d'Adient.

La transition vers des véhicules sans chauffeur annonce un changement de paradigme dans la conception des voitures, dont l'une des conséquences est une conception complètement nouvelle des véhicules. « Chez Adient, la conduite autonome commence au moment où la porte du véhicule s'ouvre, avec notre siège qui accueille le passager et s'adapte littéralement à lui », a expliqué M. Maashoff. 15 innovations au total ont été intégrées au concept actuel de siège luxueux d'Adient pour les systèmes de conduite sans chauffeur.

Depuis de nombreuses années, Adient, une branche du conglomérat international Johnson Controls et leader mondial des sièges automobiles, s'est centrée sur la mobilité autonome de l'avenir et les nouvelles possibilités pour les intérieurs et les sièges.

Avec un démonstrateur de sièges AI17, l'entreprise montre son concept au sein d'un intérieur réaliste de véhicules. Le AI17 a été présenté au public pour la première fois en janvier en Amérique du Nord lors du salon international de l'automobile de l'Amérique du Nord (NAIAS) à Detroit. Le concept montre aujourd'hui comment la conduite automatisée aura une grande influence sur l'expérience du conducteur et du passager dans un véhicule haut de gamme.

Pour de plus amples informations sur Adient, veuillez visiter adient.com.

À propos d'Adient :

Adient est un leader mondial des sièges pour automobiles. Avec 75 000 salariés qui travaillent dans 230 usines de production et de montage dans 33 pays du monde entier, nous produisons et fournissons des sièges automobiles pour toutes les catégories de véhicules et tous les principaux équipementiers d'origine. Des systèmes de sièges complets aux composants individuels, notre expertise couvre toutes les étapes du processus de fabrication des sièges pour l'automobile. Nos compétences intégrées en interne nous permettent de suivre nos produits de la phase de recherche à celle de la production, en passant par la conception et l'ingénierie, dans plus de 25 millions de véhicules par an.

Contact avec la presse : Ulrich Andree, +49-2174-65-4343, ulrich.andree@adient.com

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 06:00 et diffusé par :