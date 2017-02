Le tapis roulant de YIJIAN équipé de l'IA du futur marque le début de la stratégie d'expansion internationale







HANGZHOU, Chine, 21 février 2017 /PRNewswire/ -- YIJIAN, la marque chinoise leader de tapis roulants, a lancé ses nouveaux produits à la pointe de la technologie lors de l'ISPO Munich de 2017. YIJIAN a lancé en même temps, avec le thème « Prévoir l'avenir », le premier système mondial d'intelligence artificielle pour tapis roulant, « IA du futur ». Le système « IA du futur » révèle la technologie intelligente leader à l'échelle mondiale de YIJIAN et met en lumière la robustesse d'« Intelligent fabriqué en Chine ».

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/469722/1111.jpg

YIJIAN a acquis l'assurance nécessaire pour accélérer sa stratégie d'expansion internationale grâce aux innovations technologiques provenant des apports élevés et constants du service de R et D. Les technologies brevetées du tapis roulant 286 détenues par YIJIAN sont le fruit de l'accumulation d'investissements d'une valeur de 100 millions USD dans la R et D au cours de la dernière décennie. Ce chiffre de 2016 représentait plus de 15 % du total du chiffre d'affaires et il était le seul de ce type en Chine.

« IA du futur » a fait ses débuts le 6 février sur le grand écran du New York Times Square. Cet événement a officiellement annoncé l'avènement de l'ère de l'intelligence artificielle pour tapis roulant. Huffington Post, qui est connu comme le premier journal Internet du monde et un gagnant du prix Pulitzer, a publié spécialement un article de fond pour discuter de la façon dont les produits IA pourraient enrichir notre vie intelligente, et il a introduit aux lecteurs mondiaux le design remarquable et les fonctionnalités puissantes de l'« IA du futur » : c'est plus qu'une machine, il interagit également avec vous pour répondre à vos besoins personnels et crée les conditions les plus favorables pour la musculation. Tout ce que vous avez à faire est d'en profiter et prendre du plaisir lors de l'exercice physique.

