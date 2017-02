Deer Jet désignée à titre de « Meilleure entreprise de jets privés au monde »







ISTANBUL, Turquie, le 21 février 2017 /CNW/ - Deer Jet a été désignée à titre de « Meilleure entreprise de jets privés au monde » lors de la cérémonie de remise de prix de World Tourism Awards de 2017 qui met en valeur la renommée mondiale, la conception distinctive et l'excellence de service de la marque.

Considérée en tant que l'une des récompenses les plus prestigieuses de l'industrie, les prix World Tourism Awards sont décernés chaque année dans le cadre de la Réunion globale du forum du tourisme mondial à Istanbul.

Reconnue en tant que le « Davos du tourisme », cette réunion de haut niveau a rassemblé de nombreux chefs de file renommés du domaine des voyages et du tourisme provenant de plus de 85 pays qui partageront leurs connaissances et leurs perspectives sur l'avenir de l'industrie.

Le comité d'attribution de prix a considéré l'engagement exceptionnel de Deer Jet envers l'innovation et l'excellence en déclarant ce qui suit : « Deer Jet est la première entreprise de jets privés à se transformer en une marque de luxe et d'art en lançant des produits et services révolutionnaires, tels que le premier Dream Jet. De plus, l'entreprise a lancé une image renouvelée de la marque en concrétisant la vision « Faire du voyage tout un art » (Making Travel an Art), dans le but de réécrire l'histoire de l'aviation privée en produisant Art Aviation. »

Lors de la cérémonie de remise des prix, Deer Jet a présenté les fondements mêmes des valeurs de sa marque, soit l'élégance, la performance et la distinction.

Deer Jet Co. Ltd a été fondée en 1995 comme la toute première compagnie de jets privés en Chine. Elle offre une gamme complète de services qui inclus l'affrètement de jets privés, la gestion d'aéronefs, le transport médical et le sauvetage aérien, le courtage d'avions, l'entretien, l'exploitation de services aéronautiques d'aéroport (FBO et le concept MRO), la manutention au sol, l'affrètement d'hélicoptères et de yachts de luxe, et les voyages de luxe. Aujourd'hui, la compagnie exploite et gère une flotte diverse à destination de 820 aéroports dans 180 pays et territoires, y compris le premier et le seul Dream Jet au monde.

