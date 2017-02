Un système d'échographie portable sans fil obtient le marquage CE







Des scanners sur smartphone destinés aux professionnels de la santé sont désormais proposés à la vente en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Clarius Mobile Health, une société de santé numérique dont le siège se situe à Vancouver, au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu la certification marquage CE pour la vente commerciale des Scanners Échographiques Sans fil Clarius C3 et L7, destinés à être utilisés par des professionnels de la santé. Compatibles avec les nouveaux smartphones et tablettes iOS et Android, les Scanners Clarius sont disponibles dès maintenant sur www.clarius.me/shop.

« Clarius donne des images d'une qualité excellente pour un appareil si petit », déclare le

Dr Gert-Jan Mauritz, résident en médecine d'urgence et formateur en échographie exerçant aux Pays-Bas. « Ce système est meilleur qu'un appareil échographique traditionnel, car je peux l'emporter partout dans ma poche, et il est très facile à utiliser avec l'application Clarius sur mon téléphone. »

Les systèmes échographiques compacts destinés à être utilisés au chevet des patients sont la norme dans la plupart des hôpitaux et des cliniques privées. Mais le coût des systèmes de qualité est un obstacle à une adoption plus importante. Un système échographique de base coûte à partir de

6 600 ? chez Clarius.

« Nous avons reçu des réactions favorables à nos scanners sans fil ultraportables de la part de cliniciens en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, où le marquage CE est largement accepté », annonce Laurent Pelissier, Président et PDG. « Nous avons établi les activités européennes au Royaume-Uni et nous sommes prêts à livrer nos scanners grâce à l'équipe de vente directe et à nos canaux de distribution, qui sont gérés par David Woodhead, notre Directeur des Ventes pour la région EMEA. »

Les Scanners Échographiques Clarius sont conçus pour permettre aux cliniciens de réaliser des échographies rapides et pour guider les procédures courtes au chevet des patients. Le scanner échographique polyvalent Clarius C3 est destiné à l'imagerie de l'abdomen et des poumons ; il comporte également une commande de phase virtuelle pour des examens rapides du coeur. Le Clarius L7 est idéal pour le guidage des procédures et l'imagerie des structures superficielles.

Le but de Clarius est de rendre les systèmes échographiques plus facilement accessibles aux professionnels de la santé en permettant d'effectuer des achats en ligne. Une équipe de télévente est responsable du portail d'e-commerce de la société. Les Scanners Clarius sont également disponibles dans un réseau de partenaires de distribution dans certains pays d'Europe et au Moyen-Orient.

Les Scanners Clarius sont alimentés par une batterie rechargeable, qu'il est facile d'échanger lorsqu'elle est déchargée. Construits dans un boîtier en magnésium, les Scanners Clarius sont conçus pour résister aux environnements exigeants. Ils peuvent être plongés dans l'eau, ce qui facilite le nettoyage et la désinfection.

Regardez la Vidéo Clarius avec Geoff Sanz, MD, qui exerce au Canada : https://www.youtube.com/watch?v=F5IfIlMnb24

À PROPOS DE CLARIUS

Fondé par des innovateurs en échographie, Clarius Mobile Health a pour but de mettre la technologie ultrasonore à disposition de tous les cliniciens. Nos scanners échographiques portables, vendus à un prix abordable, améliorent les résultats cliniques et donnent aux Médecins la liberté d'utiliser la technologie ultrasonore là où ils en ont besoin. Les Scanners Échographiques Clarius Mobile Health ont obtenu le marquage CE, la certification Santé Canada et l'approbation de la FDA, et la Société est certifiée ISO. Pour plus d'informations, visitez www.clarius.me/fr

