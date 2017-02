ProcessFlows a reçu le statut de distributeur d'OpenText dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique







En plus de son statut de partenaire de soutien d'OpenText et de revendeur de platine d'OpenText, ProcessFlows est heureux d'annoncer sa nouvelle place en tant que partenaire de distribution d'OpenText et unique distributeur de RightFax et Alchemy dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

ProcessFlows crée et maintient de solides relations avec ses partenaires depuis 30 ans. Ce n'est donc pas une surprise que l'entreprise ait reçu ce statut prestigieux. Des dizaines d'années d'expérience dans la technologie transformatrice et les partenariats solides signifient que ProcessFlows est prête à renforcer sa position sur le marché une fois de plus. Tim Muckart, directeur des processus commerciaux indirects, a commenté au sujet de cette annonce :

« C'est une nouvelle vraiment fantastique. Cela nous donne une occasion d'élargir nos activités, de faire croitre les ressources techniques de ProcessFlows (au Royaume-Uni et à Sofia) et d'avoir une connexion à un réseau d'immenses capacités formé de partenaires d'OpenText dans toute la région EMEA.

De nombreux partenaires vendent et soutiennent le logiciel OpenText depuis 10 ans, voire 20 ans. C'est un réseau de partenariat très chevronné, donc nous avons hâte de travailler avec eux pour créer le plus d'opportunités que nous voyons encore pour RightFax et Alchemy. »

Chris Thompson, directeur général de ProcessFlows, a ajouté : « ProcessFlows est ravie d'élargir son partenariat de distribution avec OpenText pour couvrir la région EMEA. À partir de notre centre de services gérés à Sofia, en Bulgarie, nous sommes idéalement placés pour servir et développer notre chaîne de revendeurs dans toute la région. Nous avons hâte de développer nos activités RightFax et Alchemy ensemble pour le bénéfice de nos revendeurs et de leurs clients. Je crois que cette récompense reconnaît notre engagement et le travail que nous menons d'arrache-pied avec OpenText depuis de nombreuses années. »

En tant que seul distributeur de RightFax et Alchemy dans la région EMEA, ProcessFlows est particulièrement sensible aux nombreuses améliorations que les solutions peuvent apporter à l'organisation.

Qu'est-ce qui distingue RightFax ?

La sécurité - La fourniture de documents électroniques fiables aide les organisations à être conformes aux réglementations et de garder la sécurité et la confidentialité des données.

Le temps - Il réduit considérablement le temps que les utilisateurs prennent pour échanger des documents avec des clients ou des fournisseurs. Cela se traduit par des cycles de ventes plus rapides, un service clientèle plus rapide et une plus grande efficacité.

Le coût - Cela réduit les coûts de livraison des documents en éliminant le besoin de livraison de documents sur papier, des télécopieurs indépendants de la maintenance, fourniture, équipements et coûts de travail associés.

Que peut faire Alchemy pour une organisation ?

Saisir, indexer et gérer des documents sur papiers, des télécopies, des courriers électroniques, des PDF des rapports et presque tout autre type de document. Quiconque dans l'organisation ou l'entreprise peut alors trouver un fichier et tous les documents connexes, en quelques secondes, sans s'éloigner de leur ordinateur. Il n'y aura ainsi plus de documents perdus et entravant ainsi la productivité.

Permettre aux entreprises d'accroitre leurs activités sans avoir à recruter sans cesse des employés de bureau, et générer des économies de coûts tangibles grâce à la réduction des frais de fourniture de surface de bureaux et coûts salariaux. Alchemy vous fait gagner du temps et de l'argent, vous apporte une meilleure sécurité des documents et vous aide à mieux garder des documents comme preuves pour mieux satisfaire les objectifs de conformité

Pour obtenir une liste exhaustive des caractéristiques et avantages de l'implémentation des solutions RightFax et Alchemy, veuillez contacter notre équipe commerciale à l'adresse sales@processflows.co.uk ou appeler le +44(0)1962-835053.

