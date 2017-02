Augmentation énorme des ventes canadiennes pour les tickets de la loterie américaine Powerball







TORONTO, February 21, 2017 /PRNewswire/ --

Le jackpot de la loterie américaine Powerball atteint un montant stupéfiant de 528 millions de dollars canadiens cette semaine. D'après les estimations, plusieurs milliers de personnes traversent la frontière ou se précipitent en ligne sur le site theLotter pour acheter des tickets officiels pour le Powerball. La chance qu'un Canadien gagne le grand prix augmente chaque jour.

L'an dernier, l'intérêt porté par les Canadiens vis-à-vis des loteries américaines a monté en flèche lorsqu'un joueur de theLotter.com provenant du Québec a remporté le deuxième prix dans le cadre du Powerball de 2 milliards de dollars. Les agents de theLotter avaient acheté le ticket Powerball du gagnant aux États-Unis et l'avaient scanné sur son compte en ligne. Après avoir remporté 1,35 millions de dollars canadiens, le gagnant s'envola aux États-Unis pour recueillir son prix, aux frais de theLotter. Après son succès, les ventes en ligne de tickets de loteries américaines via de theLotter.com ont augmenté de façon spectaculaire, atteignant un nouveau record pendant le cycle actuel de roulements de jackpot.

theLotter a récemment reçu un cachet d'approbation de la Commission Officielle des Loteries de l'Oregon afin d'acheter en toute sécurité les tickets officiels de ses clients internationaux pour le Powerball, le Mega Millions et l'Oregon Megabucks. Alors que le Powerball offre maintenant un énorme jackpot de 528 millions de dollars américains, les clients du monde entier peuvent être certains que les services opérationnels de theLotter, situés dans l'Oregon, traiteront de manière fiable des centaines de milliers de demandes d'achat de tickets des Canadiens !

theLotter.com est le meilleur service d'achat de tickets de loterie au monde - il permet aux joueurs de commander des tickets de loterie officiels, de partout dans le monde, et ne facture pas de commission sur les gains. Le service a aidé ses clients à remporter plus de 75 millions de dollars depuis 2002 : Fin 2015, un client irakien a remporté le jackpot de 8,6 millions de dollars dans l'Oregon. Depuis janvier 2016, theLotter a contribué à créer des millionnaires du Powerball au Canada, au Salvador et en Australie, et un chauffeur de Moscou a gagné presque 1,5 million d'euros au loto autrichien ! Ici, vous trouverez toutes les histoires des plus grands gagnants.

** Le jackpot pour le Powerball américain le mercredi 22 février 2017 est actuellement estimé à 403 millions de dollars américains. Les prix mentionnés dans le présent article sont des conversions approximatives en dollars canadiens.

