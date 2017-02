Protégez-Vous, mars 2017 - Test d'électroménagers: d'excellents produits à bon prix dans toutes les catégories







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - «Bas prix» n'est pas nécessairement synonyme de «bas de gamme», au rayon des appareils électroménagers. Et il n'y existe pas de marque phare: la plupart des fabricants mettent en marché de bons et de mauvais produits, et la fiabilité des appareils d'une même marque varie souvent d'une catégorie à l'autre. Chez Samsung, par exemple, la fiabilité est supérieure à la moyenne dans le cas des réfrigérateurs, mais inférieure à la moyenne du côté des cuisinières et des lave-vaisselle.

C'est ce qui ressort du plus récent test de 160 laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs et cuisinières que publie Protégez-Vous dans son édition de mars 2017. Nos experts ont évalué des centaines d'appareils au cours des cinq dernières années, ce qui leur permet de tracer un portrait intéressant de l'évolution du marché, et d'aider les consommateurs à réaliser des économies substantielles.

Laveuses

Les modèles à chargement par le haut ont mauvaise réputation, notamment parce que plusieurs appareils mis en marché au cours des dernières années avaient tendance à mal rincer les vêtements. Bonne nouvelle: Protégez-Vous constate que la situation s'améliore, puisque trois modèles recommandés obtiennent la cote «très bon» à ce critère. Par ailleurs, le moins cher des meilleurs choix, la laveuse WT1501CW (850 $), est un produit du fabricant LG, dont les laveuses présentent une fiabilité supérieure à la moyenne, selon un sondage que Protégez-Vous a mené auprès de plus de 2 000 consommateurs. En comparaison, General Electric, dont le modèle GTW860SPJMC (1 500 $) a aussi offert l'une des meilleures performances lors du test, n'offre qu'une fiabilité moyenne.

Il y a aussi de bonnes économies à faire dans la catégorie des laveuses à chargement frontal: 450 $ séparent les deux meilleurs modèles à petite capacité (Bosch WAT28401UC à 1 600 $ et Electrolux EIFLS20QSW à 1 150 $).

Lave-vaisselle

Dans cette catégorie, les produits les plus chers sont généralement les meilleurs. L'appareil le plus performant, le KitchenAid KDTM704ESS, se vend 2 000 $. En comparaison toutefois, l'appareil qui occupe le 2e rang du palmarès, le Ascenta SHX3AR7*UC, coûte 750 $ et est mis en marché par Bosch, dont les lave-vaisselle sont reconnus pour leur fiabilité exemplaire.

Cuisinières

À la demande générale, Protégez-Vous a ajouté sept cuisinières au gaz à son échantillon, qui compte en outre 22 modèles avec surface en vitrocéramique et sept modèles à induction. Les «gazinières» ont déçu nos experts, puisqu'à prix comparables, elles sont généralement moins performantes que les cuisinières à induction. D'ailleurs, aucune n'obtient le titre de meilleur choix.

Si vous cherchez un modèle à la fois écoénergétique, efficace et sécuritaire, choisissez l'induction. Ce type d'appareil se réchauffe et se refroidit plus rapidement que les autres. L'eau de votre marmite mettra 10 minutes à bouillir, contre 15 en moyenne sur une cuisinière avec surface en vitrocéramique ou au gaz. La meilleure cuisinière à induction (Kenmore Elite 622-67043) coûte 500 $ de moins que celle qui figure au 2e rang, la Frigidaire CGIS3065PF.

Réfrigérateurs

Les gros réfrigérateurs de 36 pouces de largeur, populaires auprès des familles, peuvent coûter très cher. Or, le meilleur appareil de la catégorie, le Samsung RF260BEAE** (2 150 $), se vend 1 200 $ de moins que celui qui le suit dans le classement, le Bosch B26FT70SNS (3 350 $). De plus, la fiabilité des réfrigérateurs Samsung est supérieure à la moyenne.

La chargée de projets Clémence Lamarche et le directeur de la recherche et de l'innovation Samuel Lambert-Milot sont disponibles pour des entrevues sur ce sujet dès maintenant.

Le numéro de mars 2017 est vendu en kiosque (24 février), de même que dans les applications de Protégez-Vous pour tablettes iPad et Android. Le contenu de ce numéro est accessible en ligne et sur tablette pour les abonnés.

Protégez-Vous est un organisme sans but lucratif membre de l'International Consumer Research and Testing. Son équipe experte et indépendante de toute influence commerciale réalise des tests de produits dans des laboratoires spécialisés, ainsi que des sondages rigoureux et des enquêtes autonomes, permettant de faire ressortir les meilleurs choix en matière de consommation.

Protégez-Vous rejoint 300 000 citoyens par le biais de ses publications (magazine, projets spéciaux, site protegezvous.ca et applications iPad et Android), de ses infolettres et des réseaux sociaux.

