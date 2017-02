Le lancement d'Oud Essentials est en marche à Genève







GENÈVE, February 21, 2017

« Révolutionner le secteur des cosmétiques », n'est qu'une partie de la mission que s'est fixée Oud Essentials à l'occasion de son entrée sur la scène mondiale à Genève, lors du lancement de sa gamme de produits et d'accessoires de beauté.

De nombreuses personnalités influentes du monde des affaires suisse se sont rassemblées à l'hôtel Four Seasons des Bergues à Genève vendredi soir, lors du Geneva Forex Event, événement prestigieux de la banque Dukascopy, réservé aux banquiers et aux investisseurs du monde entier particulièrement intéressés par le lancement d'Oud Essentials, nouvelle entreprise ambitieuse qui a présenté ses produits innovants.

Les produits présentés et les échantillons distribués ont rencontré un grand succès pour cette gamme de cosmétiques, notamment grâce à l'Oud, ingrédient exclusif utilisé dans ce secteur extrêmement concurrentiel.

Tous les produits de la gamme Oud Essentials utilisent le duramen résineux de l'arbre Aquilaria, qui est parfaitement distillé pour extraire une huile essentielle pure à 100 %. C'est une « première mondiale » qui donne à chaque produit, du luxueux Regenerating Serum à l'huile Dual-Phase aux propriétés presque miraculeuses, un grand avantage sur ce marché très lucratif.

Tout l'oud utilisé dans les produits d'Oud Essentials est issu du développement durable et sa provenance est traçable : il provient de plantations faites dans ce but en Asie du Sud-Est, et entièrement contrôlées par l'entreprise. L'intégration verticale du modèle d'entreprise mis en place par Oud Essentials lui permet d'être rapide et efficace, dans le respect des communautés qui font tous leurs efforts pour produire les ingrédients nécessaires, et dans celui de l'environnement.

« On ressent toujours une certaine tension et appréhension lors du lancement d'une nouvelle entreprise », a déclaré Jean-Marc Dufat, PDG d'Oud Essentials, « mais si l'accueil reçu vendredi soir est un signe prometteur, nous avons fait une belle découverte. Histoire qui remonte à des millénaires, elle représente aussi un cheminement fascinant à mes yeux. J'ai découvert l'oud il y a quelques années, et depuis il n'a pas cessé de m'attirer. Je me suis demandé comment l'appliquer à l'univers des cosmétiques. Je crois que nous avons trouvé la réponse. »

L'oud est utilisé depuis des millénaires dans le traitement de différents maux, mais il est également partie prenante de l'identité sociale de plusieurs cultures (et religions) dans le monde entier. Révéré pour ses qualités physiques et psychoactives, en particulier en Asie et au Moyen-Orient, l'oud attire désormais l'attention du reste du monde et son usage en cosmétiques est révolutionnaire.

« Tout le monde connaît l'oud au Moyen-Orient », a ajouté M. Dufat, « et il est utilisé depuis des générations. Ces dernières années, il s'est imposé comme un ingrédient très important sur le marché international de la parfumerie. Cela a attiré l'attention des pays occidentaux, mais l'oud reste voilé de mystère. Chez Oud Essentials, après de grands investissements en recherche et développement, il nous a paru logique de passer à l'étape suivante et de le présenter à un public encore plus large. Les propriétés de l'oud sont très remarquables : nos « ancêtres » le savaient et nous commençons enfin à comprendre qu'il nous fallait explorer son efficacité dans les cosmétiques. Nous sommes déjà ravis des résultats et notre lancement est très gratifiant après tant d'années de travail acharné. »

Oud Essentials a déjà prévu un lancement en Asie d'ici quelques semaines et est bien parti pour « révolutionner le secteur des cosmétiques » dans le monde entier grâce à sa gamme de produits et d'accessoires, passionnante, originale et très efficace.

« Ce n'est que le début de nos efforts pour influencer l'industrie des cosmétiques et promouvoir un style de vie sain, social et respectueux de l'environnement », a conclu M. Dufat. « Nous ne pouvions pas espérer de meilleur lancement. »

Oud Essentials

Nouvelle marque, nouveau visage et nouveau nom dans le secteur mondial des soins cosmétiques, Oud Essentials rehausse les propriétés et qualités exceptionnelles du bois d'agar et de l'oud avec sa gamme de produits conçus pour s'intégrer à un programme cosmétique et contribuer à un style de vie sain, hérité d'une histoire vieille de plusieurs millénaires.

Avec de vrais produits destinés à une clientèle authentique dans le monde réel, la gamme de cosmétiques d'Oud Essentials, qui s'accompagne de superbes bijoux et d'infusions naturelles formulées pour favoriser le bien-être physique et spirituel, incarne l'esprit pionnier de l'innovation et de la créativité. Elle respecte aussi l'environnement, les communautés et le concept de durabilité qui est essentiel à nos yeux.

