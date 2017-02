Le 19e Festival Habanos présente un programme complet pour apprendre à connaître et apprécier les habanos







LA HAVANE, February 21, 2017 /PRNewswire/ --

Les participants auront la possibilité de visiter deux manufactures de Habanos renommées : La Corona et H. Upmann

Cette année, le Concours international Habano Sommelier fêtera sa 16e édition avec la participation d'Habano Sommeliers venus du monde entier.

Le comité d'organisation du Festival Habano prépare actuellement les derniers détails de sa 19e édition, qui regorgera d'activités et d'initiatives afin de permettre aux participants d'en apprendre davantage sur la culture Habano et de connaître les dernières actualités sur ce produit. Tout cela avec la participation de stars de la musique exceptionnelles nationales et internationales. Du 27 février au 3 mars, cet événement annuel réunira des participants de plus de 50 pays.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://www.multivu.com/players/uk/8046751-XIX-habano-festival-complete-program/

Le Festival débutera avec la Soirée de bienvenue, dédiée à H. Upmann et son Gran Reserva Cosecha 2011. Fondée en 1844, il s'agit du premier Gran Reserva de cette marque prestigieuse. Cette soirée se déroulera dans le lieu magnifique et historique de Club Habana. Pendant cet événement, des artistes internationaux effectueront des performances musicales.

Le milieu du festival sera marqué par la Soirée dédiée au Quai D'Orsay, la marque au nom français mais aux origines et saveurs cubaines. Pendant cette soirée, la marque présentera des lancements de produits importants dans sa gamme classique. Cet événement sera célébré le 1[er] mars à El Laguito.

L'événement de clôture sera la Soirée de gala consacrée à la marque Montecristo et des lancements de produits importants dans sa gamme classique. Cet événement sera célébré le 3 mars au Pabexpo. Cette soirée se terminera avec la cérémonie des Habano Awards 2016 et la traditionnelle Vente aux enchères d'humidificateurs, dont les bénéfices seront intégralement reversés au système de santé public cubain.

Cette année, le Concours international Habano Sommelier célèbre sa 16e édition. C'est l'une des activités les plus emblématiques du Festival Habano, auquel participent des Habano Sommeliers du monde entier. En outre, les participants auront la possibilité d'assister au Séminaire international qui inclut des conférences intéressantes sur le Habano.

Ils auront aussi la possibilité de visiter les plantations de tabac à Vuelta Abajo, Pinar del Río. Ces plantations sont couvertes par l'Appellation d'origine protégée « Habanos ». De plus, le processus d'élaboration du Habano leur sera expliqué Totalmente a Mano - Entièrement à la main, dans les manufactures d'exception de La Corona et H. Upmann.

Cristina Andreu

Tél.: +34-609-46-44-05

press.habanosfestival2017@yr.com



Alberto Jiménez

Tél.: +34-683-70-15-64

press.habanosfestival2017@yr.com



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469801/Habanos_Habano_Festival.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8046751-XIX-habano-festival-complete-program/

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 03:42 et diffusé par :