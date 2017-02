La différence Speed Queen, leader de la laverie automatique







LYON, FRANCE--(Marketwired - February 21, 2017) - Le marché de la laverie est en plein essor et Speed Queen est la marque qui a su se différencier des indépendants et des franchises du secteur. Mais pourquoi un tel succès?

Pas d'intermédiaires entre nous?!

Dans le monde de la laverie, il existe des dizaines d'enseignes et de franchises, mais Speed Queen est la seule marque à équiper ses laveries avec ses propres machines. Autrement dit, il n'y a aucun intermédiaire entre l'investisseur et Speed Queen?: on traite directement avec leurs experts en laveries libre-service.

Les laveries Speed Queen sont reconnues dans le monde entier pour leur design soigné et le confort ressenti par chaque utilisateur. L'expérience client est depuis plusieurs décennies au coeur de la culture Speed Queen?: le moindre détail est étudié pour faciliter l'utilisation des machines et rendre l'atmosphère de chaque laverie unique et apaisante.

Pour la 4e année consécutive, Speed Queen a reçu le Women's Choice Award, ce qui en fait la meilleure marque de lave-linge selon les Américaines. Ce prix récompense Speed Queen pour la qualité de ses machines à laver domestiques, une qualité que l'on retrouve bien sûr dans tous les lave-linge et sèche-linge professionnels qui équipent les laveries libre-service Speed Queen.

Partenaires du début à la fin

Pour ouvrir une laverie automatique, vous n'avez besoin que de quelques économies?: l'investissement de départ est relativement faible, d'autant que Speed Queen peut proposer des solutions de financement.

Speed Queen accompagne chaque investisseur du début à la fin, pour s'assurer que chaque laverie soit une success story :

Les experts élaborent d'abord un business plan avec le particulier et étudient le marché pour trouver le meilleur emplacement possible

Ces experts vous conseillent ensuite sur l'équipement qui habillera la laverie puis gèrent l'installation et le lancement

Une fois gérant de votre laverie, vous pourrez aussi compter sur une équipe de professionnels en maintenance. Votre trésorerie sera essentiellement en espèces et vous n'aurez aucun frais de personnel. Quant à la domotique Speed Queen, elle permet de gérer les machines, l'ouverture et la fermeture à distance.

Pour mieux comprendre le succès des laveries et en savoir plus sur le concept Speed Queen, rendez-vous sur le site officiel?Speed Queen.

