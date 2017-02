Le développeur de logiciels TigerLogic devient Omnis Software afin de renforcer sa marque Omnis







SAXMUNDHAM, Angleterre, February 21, 2017 /PRNewswire/ --

Le fournisseur d'outils de développement d'applications TigerLogic UK Ltd a changé de dénomination pour devenir Omnis Software Ltd. Les filiales allemande et française de l'entreprise ont été au même moment renommées Omnis Software Germany et Omnis Software France. « Le nouveau nom de la société, Omnis Software, est mieux aligné avec notre produit de base Omnis Studio, et va permettre de renforcer la notoriété de la marque et du nom Omnis au sein du marché des outils de développement d'applications. Grâce à cette initiative stratégique, nous espérons pouvoir faire partager les avantages liés à l'utilisation d'Omnis Studio à un public plus large, y compris les fournisseurs de solutions, les développeurs d'applications, les revendeurs à valeur ajoutée, les PME et les entreprises clientes, et ce à travers le monde », a déclaré Bob Whiting, directeur général d'Omnis.

À propos d'Omnis Software et d'Omnis Studio

Omnis Software conçoit et vend Omnis Studio, un outil de référence dans le domaine du développement d'applications pour la création d'applications d'entreprise, applications Web et d'applications pour mobiles. Depuis plus de 30 ans, Omnis aide des milliers de développeurs d'applications, revendeurs à valeur ajoutée, PME et entreprises clientes à créer des applications leaders et primées pour divers marchés, tels que les secteurs de la santé, de l'immobilier, de la publicité, des médias, des services publics, des services juridiques, de la fabrication, de la logistique, du commerce de détail, des sports, des loisirs, des arts, et des activités à but non lucratif, avec des solutions pour la gestion des relations client (CRM), la gestion intégrée (ERP), la gestion d'actifs, le contrôle des stocks, la comptabilité et la finance.

Omnis Studio permet aux développeurs d'applications et aux programmeurs d'écrire le code d'application et les règles métiers en une seule fois, et de déployer leurs applications sur pratiquement toutes les plateformes ou dispositifs, tels que les ordinateurs de bureau Windows et MacOS, ainsi que les tablettes et téléphones iOS, Android et Windows. La prise en charge d'une large gamme de périphériques clients est possible à l'aide d'Omnis JavaScript Client, une technologie unique basée sur JavaScript destinée à reproduire l'interface utilisateur de l'application et des formulaires Web dans un navigateur Web standard sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. L'intégration des données et des services est disponible dans Omnis Studio via des services Web basés sur l'architecture REST, et les fonctionnalités peuvent être étendues au sein d'Omnis Studio à l'aide d'une API pour composants externes puissante et flexible.

Le siège social d'Omnis est situé au Royaume-Uni et la société possède des filiales en France et en Allemagne, ainsi que des distributeurs pour de nombreuses autres parties du monde. Pour plus d'informations sur Omnis Studio et sur l'entreprise,rendez-vous sur http://www.omnis.net ou Twitter, Facebook.

Omnis Software Ltd est une société en propriété exclusive de la société britannique OLS Holdings Ltd.

Contact :

Alain Teboul

Directeur

Omnis Software France

47 Boulevard de Charonne

75011 PARIS

France

Tel: +33-1-55-28-99-99

Email: alain.teboul@omnis.net

Web: http://www.omnis.net



Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 03:00 et diffusé par :