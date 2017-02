CMC Markets lance son nouveau Compte CFD à risque limité







Afin de respecter les nouvelles directives règlementaires émanant de l'Autorité des Marchés Financiers, et dans l'optique permanente de garantir au mieux l'intérêt de ses clients, CMC Markets (LSE : CMX, « CMC » ou le « Groupe »), Fournisseur de CFD (Contract For Difference) et spécialiste du trading en ligne depuis plus de 25 ans, lance son nouveau Compte CFD à risque limité.

Chaque nouveau client ouvrant un compte de Trading chez CMC Markets pourra désormais limiter sa perte potentielle au montant de son investissement initial (hors frais de négociation) lors de chaque prise de position.

« Ce nouveau compte s'inscrit dans la suite logique de la mise en application de la loi Sapin 2, mais tout particulièrement dans le respect des intérêts de nos clients dont nous faisons notre principale priorité» explique Guilhem Tranchant, Directeur Général de CMC Markets France.

CMC Markets a en effet mis un place un compte sécurisé sur lequel, en cas de perte potentielle, chaque nouveau client ne pourra pas perdre plus que son investissement initial (hors frais de négociation) lors de chaque prise de position sur le marché.

Pour garantir cela, un Ordre Stop Loss Garanti (OSLG) est automatiquement lié à chaque position prise sur le marché.

Grâce à ce mécanisme, le risque maximum pouvant être encouru sur une position sera limité à l'investissement initial (hors frais de négociation), à savoir la marge immobilisée pour chaque position.

Vous payez une prime pour ces OSLG, pour laquelle le mécanisme de tarification est exactement le même sur le compte à risque limité que sur un compte classique.

Une fois la transaction effectuée, le client pourra uniquement diminuer son risque maximum pouvant être encouru en modifiant directement le cours de son Ordre Stop Loss Garanti (OSLG).

Ouvrir un compte CFD à risque limité chez CMC Markets vous permettra désormais de prendre position sur plus de 1 500 instruments parmi actions, indices et matières premières tout en limitant votre perte potentielle au montant de l'investissement initial (hors frais de négociation) sur chaque position.

Les clients actuels de CMC Markets ne disposant pas d'un compte CFD à risque limité pourront en faire la demande auprès de notre Équipe Gestion Clients au 01 53 83 14 03 ou par email à gestionclients@cmcmarkets.fr.

En parallèle à la limitation du risque offerte par ce nouveau type de compte, les investisseurs peuvent développer leurs compétences en appréhendant les techniques du Money Management, de la gestion du risque et les marchés financiers à travers une gamme complète de formations entièrement gratuites: séminaires, webinaires et conférences, en s'inscrivant directement sur notre nouveau site internet: https://www.cmcmarkets.com/fr-fr/

Ces informations sont produites par CMC Markets. Elles présentent un caractère purement informatif, elles ne constituent pas un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Cette communication n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et à interdire d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication. Ces informations vous sont fournies à titre indicatif et pourraient ne pas être actualisées. Elles peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable.

Les anticipations, projections ou objectifs mentionnés sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. CMC ne saurait être tenu responsable s'ils n'étaient pas réalisés ou atteints.

Sauf avis contraire, les observations, analyses et conclusions présentées sont basées sur des données graphiques de CMC Markets et non sur des données relatives aux instruments sous-jacents réels. Les performances passées d'un investissement donné ne garantissent pas ses performances futures. CMC Markets ne pourra être tenu responsable d'une perte liée directement ou indirectement à une transaction réalisée sur la base des informations fournies.

Les CFD à risque limité sont des produits dérivés complexes avec effet de levier assorti automatiquement et de façon inhérente d'un mécanisme de protection permettant de limiter la perte éventuelle au montant investi lors de l'ouverture de la position. Les frais liés à la position ne sont pas inclus dans le montant initial investi. Le montant de la perte potentielle s'entend hors frais. Ces produits ne sont pas adaptés à tous les clients. Ces produits sont liés à des actifs sous-jacents extrêmement variés. Ils présentent des risques spécifiques qui peuvent varier grandement d'un produit à l'autre, par exemple s'agissant de la rapidité des variations de cours ou en matière de liquidité.

CMC Markets UK Plc est agréée par la Financial Conduct Authority (n°173730) du Royaume-Uni et enregistrée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour exercer ses activités en France depuis son siège social situé 133 Houndsditch, London EC3A 7BX au Royaume-Uni ou à travers sa succursale située 32 rue de Monceau, 75008 Paris - RCS Paris: 525 225 918.

À propos de CMC Markets

Fondé en 1989 par Peter Cruddas, CMC Markets est un Fournisseur de CFD (Contract For Difference) et spécialiste du Trading. À l'origine spécialisé sur le marché des devises (Forex), CMC Markets s'est rapidement positionné sur les CFD (Contract for Difference), avant de lancer en 1996 la première plateforme globale de trading en temps réel sur le Forex. CMC Markets est présent en France depuis 2010. La société s'est introduite en bourse sur le London Stock Exchange le 5 février 2016.

