Venture Global LNG choisit la solution technologique de pointe à l'échelle de l'usine de GE Oil & Gas pour les installations d'exportation de GNL en cours d'aménagement en Louisiane

WASHINGTON, le 21 février 2017 /CNW/ -- Venture Global LNG, Inc. a choisi GE Oil & Gas en tant que partenaire stratégique pour fournir sa solution technologique à l'échelle de l'usine pour son installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours d'aménagement en Louisiane. En vertu de l'entente, GE Oil & Gas optimisera les technologies de pointe dans l'ensemble du portefeuille plus large de GE afin de fournir un système complet d'alimentation électrique, de prétraitement et de liquéfaction de GNL. L'entente prévoit la remise d'un système de traitement de GNL avec un échéancier défini, le coût et les normes de rendement, tous appuyés par GE, un chef de file technologique reconnu dans le secteur du GNL.

MM. Mike Sabel et Bob Pender, Venture Global LNG, Inc. co-PDG, ont annoncé conjointement comme suit : « Cette transaction est un événement établissant un précédent dans l'industrie du GNL. Ceci réduira considérablement les coûts et les risques du projet et accélèrera de manière spectaculaire les délais de construction. GE Oil & Gas est résolument engagée dans ce marché et dans sa gamme de produits. Ce fait, conjugué à leur excellence éprouvée en matière d'assemblage, de fabrication et de solutions de service, s'inscrit dans notre stratégie à faible coût. GE Oil & Gas est une entreprise d'envergure internationale et un excellent partenaire qui partage notre vision de l'avenir en matière de centrales de base bâties avec des blocs de liquéfaction hautement efficace et à moyenne échelle. »

M. Rod Christie, PDG de GE Oil & Gas Turbomachinery, a déclaré ce qui suit : « Nos technologies de pointe et l'entente de service axée sur les résultats s'harmonisent parfaitement à la stratégie à faible coût de Venture Global LNG, Inc. En tant que chef de file reconnu de l'industrie GNL, nous partageons la volonté d'innover de Venture Global LNG, Inc. sur le plan technique et opérationnel pour concrétiser les installations GNL de l'avenir. Notre longue expérience dans le milieu du GNL nous positionne bien en tant que partenaire qui fournira cette solution complète à moyenne échelle et qui intègre le système de traitement GNL de GE, la compression, les moteurs électriques, la production électrique, le prétraitement et la distribution électrique. Outre notre technologie et nos services, nous sommes ravis de fournir le capital à investir dans le projet pour aider à l'accélérer. »

Venture Global LNG est une entreprise exportatrice de GNL, basée aux États-Unis, qui développe l'installation de 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass sur un site d'environ 1 000 acres localisé à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du Golfe du Mexique, et l'installation de GNL de Venture Global Plaquemines de 20 MTPA située dans la Paroisse de Plaquemine, en Louisiane, sur un site d'environ 630 acres au niveau de la borne kilométrique 55 du fleuve Mississippi, soit approximativement 30 miles au sud de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

À propos de Venture Global LNG.

Venture Global LNG envisage de devenir un producteur de GNL à long terme et à faible coût, en capitalisant sur la production de gaz naturel à faible coût aux États-Unis. La stratégie de Venture Global LNG utilise exclusivement une technologie de liquéfaction hautement efficace à moyenne échelle. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.venturegloballng.com.

À propos de GE Oil & Gas:

GE Oil & Gas crée la prochaine ère industrielle du secteur du pétrole et du gaz. Dans nos laboratoires et usines et sur le terrain, nous repoussons sans cesse les limites de la technologie pour résoudre les défis opérationnels et commerciaux les plus difficiles. Nous avons les compétences, les connaissances et l'expertise technologique pour rassembler le monde physique et le monde numérique pour alimenter le futur. Suivez GE Oil & Gas sur Twitter @GE_OilandGas ou consultez le www.geoilandgas.com.

