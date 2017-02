L'évêque palestinien Munib Younan reçoit le 34e Prix Niwano de la paix







TOKYO, 20 février 2017 /PRNewswire/ -- La Fondation Niwano pour la paix remettra le 34e Prix Niwano de la paix à l'évêque palestinien, Mgr Munib A. Younan, de l'Église évangélique luthérienne, en considération de la persévérance et de la compassion dans son oeuvre pour encourager le dialogue entre les groupes interreligieux au Moyen-Orient et partout ailleurs.

Une cérémonie de remise du prix se tiendra à Tokyo, le 27 juillet à 10h30. Outre la remise d'un certificat, l'évêque Younan recevra une médaille et une somme d'argent.

Dans un monde qui se singularise par des dirigeants mettant l'accent sur la différence et la haine, l'évêque Younan, également président de la Fédération luthérienne mondiale, s'attache en permanence à l'exact opposé, promouvant la paix plutôt que le pouvoir et l'unité plutôt que la domination. Il incarne les qualités chez les dirigeants religieux auxquelles la Fondation Niwano pour la paix est attachée.

Lorsqu'il a nommé l'évêque Younan lauréat 2017, le Comité du Prix Niwano de la paix a révélé qu'il « a consacré sa vie à édifier la paix à travers la justice, au Moyen-Orient et dans le monde », ajoutant qu'il « poursuit sans relâche, avec abnégation, la promotion du dialogue et de l'action conjointe des religions et le dépassement des divisions ethniques et nationales », tout en condamnant fermement toute forme d'extrémisme religieux et de terrorisme.

Prix Niwano de la paix :

Le Prix Niwano de la paix a été créé par la Fondation Niwano pour la paix afin d'honorer et de promouvoir les individus et les organisations qui ont contribué de façon significative à la coopération interreligieuse, faisant ainsi progresser la cause de la paix dans le monde, et afin de faire connaitre leurs accomplissements au plus grand nombre. La Fondation espère ainsi à la fois améliorer la compréhension et la coopération entre les différentes religions et encourager l'émergence de plus de personnes dévouées à la cause de la paix dans le monde. Le Prix Niwano est ainsi nommé en l'honneur de Nikkyo Niwano, fondateur et premier président de l'organisation bouddhiste laïque Rissho Kosei-kai.

Fondation Niwano pour la paix :

La Fondation Niwano pour la paix a été créée en 1978 dans le but de contribuer à la réalisation de la paix dans le monde et au renforcement d'une culture de la paix. La fondation fait la promotion de la recherche et d'autres activités fondées sur un esprit religieux et sert la cause de la paix dans des domaines tels que l'éducation, la science, la religion et la philosophie.

