DediProg Technology présente une série complète de programmateurs Universal Flash Storage (UFS) et de solutions de production de masse







TAIPEI, Taïwan, 21 février 2017 /PRNewswire/ -- DediProg Technology, le grand fournisseur de programmateurs IC d'ingénierie et automatisés, présente les programmateurs Universal Flash Storage (UFS) pour l'ingénierie et la production de masse à haut volume. Les nouveaux NuProg-E, NuProg-F8 et DP3500 complètent la conception et l'adoption du système UFS, essentiellement dans les domaines de la R&D, de la vérification produit et de la production à petite échelle et à haut volume.

Le NuProg-E a été commercialisé au début de 2016 et a été le premier programmateur UFS à accéder à des cartes UFS et UFS intégrées pouvant être retirées. Les développeurs ont besoin de ces outils pour mettre au point et optimiser des plates-formes mobiles afin d'obtenir un accès mémoire plus rapide, de réduire la consommation et d'accroître la densité de stockage. La plate-forme NuProg-E a été proliférée dans un programmateur « gang » et intégrée dans un handler automatisé, le DP3500, pour une duplication UFS haut volume pour la production de smartphones.

« Les smartphones, la vidéo haute résolution, la réalité virtuelle (VR) 3D et les derniers gadgets ont accru la nécessité de dispositifs UFS, ainsi que la complexité de la conception et de la fabrication », explique Chong Tsao, PDG de DediProg. « DediProg propose des solutions fiables en programmation UFS et continuera d'innover dans la technologie UFS ».

« La série NuProg prend en charge toute la gamme des dispositifs UFS sur le marché et répond aux défis de la production. Elle offre une programmation UFS de haute qualité et accroît l'efficacité de la fabrication avec des GIGAOCTETS (GO) de données préchargées au lieu d'une programmation dans le système (ISP) », ajoute Jerry Wu, vice-président adjoint de HTC Manufacturing Engineering.

La plate-forme NuProg prend en charge les normes UFS2.0, UFS2.1, eMMC et eMCP, permet une programmation rapide, écrit à des vitesses pouvant aller jusqu'à 50 Mo/seconde, et lit à des vitesses pouvant aller jusqu'à 100 Mo/seconde. Elle est capable d'accéder à des configurations UFS et à des paramètres perfectionnés comme Descriptors, Attributes, LUN et Flag. Dediprog collabore étroitement avec des fabricants de semiconducteurs UFS, comme Samsung Semiconductor, SK Hynix, Toshiba et d'autres, afin de s'assurer que tous les algorithmes sont pris en charge et testés pour qu'ils répondent à leurs propres spécifications produit.

Conçu pour faciliter la production et le fonctionnement, le programmateur « gang » UFS, NuProg-F8, prend en charge 8 supports esclaves et 1 support maître avec le programmateur et le duplicateur. Le handler automatisé de programmation DP3500 peut installer 6 unités de NuProg-F8 et atteindre jusqu'à 48 sites pour maximiser le rendement de la production.

A propos de DediProg Technology

DediProg conçoit et crée des solutions de programmation IC destinées à différents types de flashs, microcontrôleurs et autres dispositifs programmables, et offre un équipement de programmation automatisé très efficient permettant de concevoir et de fabriquer des produits électroniques pour les marchés de l'automobile, de la médecine, du sans fil, de l'électronique grand public et de l'aérospatiale.

Contact :

LiChong Tai

Vice-président

+886-2-2790-7932

lc.tai@dediprog.com

Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-a

Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-b

Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-c

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 21:00 et diffusé par :