DediProg Technology lance une série complète de programmateurs de mémoire flash universelle (MFU) et de solutions de production en série







TAIPEI, Taiwan, le 20 février 2017 /CNW/ - DediProg Technology, un important fournisseur de programmateurs de CI technologiques et automatisés, lance ses programmateurs de mémoire flash universelle (MFU) pour la production en série technologique et de grand volume. Les nouveaux programmateurs NuProg-E, NuProg-F8 et DP3500 viennent compléter la conception et l'adoption de système MFU, surtout dans le domaine de la recherche et du développement, la vérification de produits, la production à petite et grande échelle.

La plateforme NuProg-E lancée au début de 2016 a été le premier programmateur de MFU à avoir accès à la MFU intégrée et des cartes MFU amovibles. Ces outils sont nécessaires pour les développeurs qui s'en servent pour développer et optimiser les plateformes mobiles pour atteindre une vitesse d'accès mémoire plus élevée, une plus faible consommation d'énergie et une densité de stockage plus vaste. La plateforme NuProg-E a été propagée dans un programmateur à duplication automatique et la plateforme DP3500 dédiée à la reproduction de MFU à volume élevé pour la production de téléphones intelligents.

« Les téléphones intelligents, les vidéos à haute définition, la réalité virtuelle en 3D et les plus récents gadgets ont favorisé la production de ces dispositifs de mémoire flash universelle et ont permis d'augmenter la complexité de la conception et de la fabrication », a expliqué M. Chong Tsao, PDG de DediProg. « DediProg propose des solutions fiables dans la programmation de MFU et continuera d'innover la technologie de MFU. »

« La série NuProg prend en charge la gamme complète de dispositifs MFU dans le marché et domine les enjeux liés à la production. Elle fournit une programmation de MFU de qualité supérieure tout en augmentant l'efficacité de fabrication grâce au pré-téléchargement des données de GIGAOCTETS (Go) au lieu d'une programmation dans le système (ISP) », a déclaré M. Jerry Wu, vice-président adjoint de HTC Manufacturing Engineering.

La plateforme NuProg prend en charge les normes UFS2.0, UFS2.1, eMMC et eMCP, fournit une programmation à haute vitesse, avec des vitesses d'écriture allant jusqu'à 50 mégaoctets par seconde et des vitesses de lecture de 100 mégaoctets par seconde. Elle est capable d'accéder des configurations de MFU et des configurations avancées comme Descriptors, Attributes, LUN et Flag. Dediprog collabore étroitement avec les fabricants de semi-conducteurs de mémoire flash universelle, notamment Samsung Semiconductor, SK Hynix, Toshiba et d'autres pour assurer que tous les algorithmes sont pris en charge et testés conformément aux spécifications individuelles du produit.

Conçu pour faciliter la production et les opérations, le programmateur à duplication automatique de mémoire flash universelle, le NuProg-F8, prend en charge 8 prises esclaves et 1 prise maître comportant à la fois le programmateur et le duplicateur. Le pilote de programmation automatisé DP3500 peut installer 6 unités de NuProg-F8 et réaliser jusqu'à 48 sites pour maximiser la vitesse de traitement de la production.

À propos de DediProg Technology

DediProg conçoit et crée des solutions de programmateurs de CI pour divers type de dispositifs flash, de micro-contrôleurs et d'autres dispositifs programmables. Il offre du matériel de programmation automatisée hautement efficace pour permettre la conception et la fabrication de produits électroniques pour les marchés de l'automobile, du secteur médical, des appareils sans fil, de l'électronique grand public et du secteur aérospatial.

Contact :

LiChong Tai

vice-président

+886-2-2790-7932

lc.tai@dediprog.com

Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-a

Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-b

Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-c

SOURCE DediProg Technology

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 21:00 et diffusé par :