Avis aux médias - La FCEI aux audiences de la Régie de l'énergie sur les pratiques tarifaires

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa présentation devant la Régie de l'énergie qui aura lieu le mardi 21 février à 10 h 15, la FCEI fera valoir le point de vue des PME concernant les mesures pour améliorer les pratiques tarifaires dans le domaine de l'électricité et du gaz naturel.

Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale sera disponible pour répondre aux questions des médias avant et après sa présentation devant la Régie.

Mme Hébert discutera notamment du système de tarification actuel qui engendre des surcoûts de l'ordre d'environ un milliard $ annuellement en coûts d'électricité pour les PME québécoises.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Présentation de la FCEI devant la Régie de l'énergie concernant les mesures pour améliorer les pratiques tarifaires dans le domaine de l'électricité et du gaz naturel



Date : Mardi 21 février 2017



Heure : 10 h 15



Lieu : Tour de la Bourse

800, rue du Square-Victoria

Bureau 2.55

Pour obtenir une entrevue avec la FCEI, veuillez communiquer avec Martine Gagnon au 514 861-3234 poste 1834 ou sur son cellulaire au 514 817-0228.

