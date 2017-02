Technologies D-BOX est heureuse de sa contribution au IMAX VR Experience Centre de Los Angeles







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 fév. 2017) - Technologies D-BOX inc. (ci-après « D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial du secteur du divertissement en matière de technologie de mouvement immersive, est fière d'avoir contribué, par l'entremise de sa division D-BOX VR, à l'ouverture de l'ultramoderne IMAX VR Experience Centre à Los Angeles.

D-BOX VR est ravie d'annoncer qu'elle est présente au IMAX VR Experience Centre, ce lieu unique qui a ouvert ses portes au public en janvier dernier. Parmi les expériences en réalité virtuelle (RV) offertes au grand public, notons le palpitant tour de montagnes russes en compagnie de populaires personnages crées par une entreprise reconnue dans l'industrie du jeu vidéo. L'attraction propose une expérience en RV totalement immersive grâce au système de mouvement de D-BOX VR.

La percée du système de mouvement de D-BOX VR dans ce nouveau marché cadre parfaitement avec la mission de D-BOX qui est de concevoir des expériences en RV inédites et crédibles pour l'univers du divertissement.

Vous pouvez essayer l'expérience conçue par D-BOX VR au IMAX VR Experience Centre, situé au 157 South Fairfax Ave, dans le centre-ville de Los Angeles, en face du centre commercial The Grove.

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie destinés au marché du divertissement et à celui de la simulation et de la formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et transmis à un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements ainsi produits sont parfaitement synchronisés aux images projetées à l'écran pour créer une expérience immersive d'un réalisme sans précédent.

