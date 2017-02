Monaco : la Star Margot Robbie en Mode Adrenaline, aux Commandes du Concept-car Nissan BladeGlider







N ouvelle ambassadrice de Nissan Electric ,

Margot Robbie prend les commandes du concept-car Nissan BladeGlider 100% électrique

Une superproduction sur les traces des plus grands pilotes, dans les rues de la Principauté de Monaco endormie

Retrouvez l'actrice de Suicide Squad et du Loup de Wall Street en action dans ce film événement : https://youtu.be/VpQwPargoJQ

Margot Robbie est la nouvelle ambassadrice de Nissan Electric. L'actrice partage l'affiche d'un film événement réalisé pour la marque avec le concept-car Nissan BladeGlider 100% électrique. Pour cette superproduction, tournée de nuit dans les rues de Monaco, fermées pour l'occasion, deux Nissan BladeGlider dont celui de Margot Robbie se livrent à une course-poursuite effrénée.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469878/Margot_Robbie_Nissan_1.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469879/Margot_Robbie_Nissan_2.jpg )



La star Hollywoodienne a testé ce concept-car futuriste et ses performances : de son mode drift à sa capacité d'accélération. Le Nissan BladeGlider atteint notamment 100 km/h en moins de 5 secondes. Ce prototype roulant a été développé par Nissan, le leader mondial de la mobilité 100% électrique. Le but de ce concept : mettre en valeur le plaisir de conduire et l'immense potentiel des véhicules 100% électriques, tout en levant le voile sur ce que pourrait être la voiture de sport de demain.

Margot Robbie, actrice notamment vue dans Suicide Squad et Le Loup de Wall Street, est aux commandes du concept-car sur les traces des plus grand pilotes passés à Monaco. La boucle part de la place du Casino et après l'épingle du Fairmont, un second Nissan BladeGlider vient se mesurer à celui de la star, jusqu'au retour place du Casino.

La principauté de Monaco s'est imposée comme le lieu idéal pour dévoiler la nouvelle ambassadrice de Nissan Electric, et démontrer tout le potentiel du concept-car 100% électrique de Nissan. La place du Casino, lieu mythique des grands prix depuis les années 1920, est également liée à l'histoire du cinéma, de Casino Royale à Ocean's Eleven par exemple.

Ce film, réalisé par Nissan, leader mondial de la mobilité 100% électrique, fait partie intégrante de la campagne ElectrifyTheWorld qui vise à encourager la création de communautés plus durables, et mieux connectées.

« Je suis totalement fascinée par l'immense potentiel que représentent les véhicules 100% électriques Nissan, » a déclaré Margot Robbie. « Le concept-car BladeGlider ouvre la voie à une voiture de sport intelligente ; nous sommes à un tournant décisif pour atteindre une mobilité plus durable et je suis particulièrement heureuse de faire partie de cette aventure ».

Gareth Dunsmore, Director of Electric Vehicles de Nissan Europe le confirme : « L'un des objectifs de Nissan est d'être une source d'inspiration pour améliorer l'environnement urbain. Notre collaboration avec une star internationale comme Margot Robbie sur ce sujet est une excellente façon de mettre en avant cet objectif. »

Le concept-car Nissan BladeGlider est l'un des projets inhérent àla vision Nissan Intelligent Mobility. Avec cette vision, Nissan vise à montrer la manière dont les véhicules seront conduits, alimentés et connectés à leur environnement, dans le futur.

A PROPOS DE NISSAN EN EUROPE

Avec l'une des plus fortes implantations sur le continent parmi tous les constructeurs étrangers, Nissan emploie environ 17 000 personnes en Europe à travers ses centres locaux de design, R&D, production, logistique, ainsi que ses activités commerciales et ses opérations de marketing. L'an dernier, l'entreprise a produit dans ses usines au Royaume-Uni, en Espagne et en Russie, plus de 660 000 véhicules dont des crossovers, des utilitaires et la Nissan LEAF, véhicule 100% électrique le plus vendu au monde. Poursuivant son but de zéro émission à l'échappement et zéro accident mortel sur les routes, Nissan a récemment annoncé le lancement de sa vision Intelligent Mobility. Conçue pour guider la technologie et le développement produit de la marque, cette approche à 360° du futur de la mobilité permettra d'engager d'importantes actions concernant la façon dont les véhicules seront alimentés, conduits et intégrés à la société. Nissan ambitionne de devenir la marque asiatique la plus attractive en Europe.

A propos de Nissan France

Filiale à 100% de Nissan Europe, Nissan France gère la distribution des véhicules Nissan en France depuis 1972.

La large gamme de véhicules proposée par Nissan en France va des crossovers - dont la marque est pionnière - aux citadines, en passant par les véhicules utilitaires ou la supercar GT-R. Les crossovers QASHQAI et JUKE sont les best-sellers de la marque. Nissan est également leader mondial et européen du marché des véhicules 100% électriques avec la berline LEAF et le fourgon compact e-NV200. Nissan participe enfin au développement de la mobilité 100% électrique via l'installation du premier réseau de bornes de recharge rapide en France et en Europe.

Avec sa Nouvelle Promesse Client, Nissan souhaite faire évoluer l'expérience client. Le client est ainsi placé au centre des initiatives de la marque, côté vente mais également après-vente.

En France, Nissan a commercialisé en 2015 plus de 81 360 véhicules soit une part de marché de 3.54%. Nissan occupe ainsi la place de première marque asiatique en France et contribue ainsi aux objectifs du plan mondial à moyen terme Nissan Power 88. Celui-ci prévoit d'atteindre 8% de part de marché et 8% de marge opérationnelle au niveau mondial d'ici 2016.

