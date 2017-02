Venture Global LNG opte pour la solution technologique universelle perfectionnée de GE Oil & Gas pour ses installations d'exportation de GNL en cours de construction en Louisiane







WASHINGTON, 21 février 2017 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. a sélectionné GE Oil & Gas comme partenaire stratégique en vue de fournir une solution technologique universelle destinée à ses installations d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de construction en Louisiane. Aux termes de cet accord, GE Oil & Gas exploitera des technologies perfectionnées issues de l'ensemble du portefeuille de GE afin de proposer un système complet d'alimentation, de prétraitement et de liquéfaction de GNL. L'accord prévoit la fourniture d'un système complet de traitement GNL doté de normes précises en matière de calendrier, de prix et de performances, lesquelles sont toutes soutenues par GE, un chef de file technologique reconnu dans le secteur du GNL.

Pour Mike Sabel et Bob Pender, les PDG de Global LNG, Inc. : « Cette transaction est un événement qui constitue un précédent dans le secteur du GNL. Elle permettra de réduire les coûts et les risques liés au projet, et elle accélérera sensiblement la construction. GE Oil & Gas est attaché à ce marché et à sa gamme de produits. Cet attachement, en plus de son excellence éprouvée en termes de solutions d'assemblage, de fabrication et de service, s'inscrit dans notre stratégie de maîtrise des coûts. GE Oil & Gas est une entreprise de classe mondiale et un excellent partenaire qui partage notre vision pour l'avenir des centrales de base construites avec des blocs de liquéfaction hautement efficaces et d'échelle moyenne ».

Pour Rod Christie, PDG de GE Oil & Gas Turbomachinery : « Nos technologies perfectionnées et notre accord de service fondé sur les résultats correspondent parfaitement à la stratégie de maîtrise des coûts mise en oeuvre par Venture Global LNG, Inc. Chef de file reconnu dans le secteur du GNL, nous partageons la volonté de Venture Global LNG, Inc. d'innover sur le plan technique et opérationnel afin de proposer les installations de GNL du futur. Nos antécédents dans l'espace du GNL font de nous un partenaire idéal à même de proposer cette solution complète d'échelle moyenne, laquelle intègre un système de traitement GNL GE, la compression, des moteurs électriques, la production d'électricité, le prétraitement et la distribution électrique. Outre notre technologie et nos services, nous sommes heureux de fournir un capital dans lequel investir et de contribuer à l'accélération du projet ».

Venture Global LNG est une société d'exportation de GNL qui a son siège aux Etats-Unis et qui est occupée à construire d'une part l'usine 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass sur une site d'environ 1 000 acres situé à l'intersection entre le Calcasieu Ship Channel et le Golfe du Mexique, et d'autre part l'usine 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane, sur un site d'environ 630 acres à la borne 55 sur le Mississippi, soit à environ 30 miles au sud de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

A propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG entend être un producteur à bas coûts et à long terme de GNL, qui se fonde sur la production de gaz naturel à bas coûts aux Etats-Unis. Fait inédit, la stratégie de Venture Global LNG fait appel à une technologie de liquéfaction GNL hautement efficace et d'échelle moyenne. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.venturegloballng.com.

A propos de GE Oil & Gas

GE Oil & Gas invente la prochaine ère industrielle du secteur du gaz et du pétrole. Dans nos laboratoires et usines, et sur le terrain, nous repoussons sans cesse les limites de la technologie afin de relever les défis opérationnels et commerciaux d'aujourd'hui. Nous avons les compétences, les connaissances et le savoir-faire technique pour réunir le monde physique et le monde numérique pour alimenter l'avenir. Suivez GE Oil & Gas sur Twitter @GE_OilandGas ou rendez-vous sur www.geoilandgas.com.

