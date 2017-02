La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire lance un appel de projets pour relancer l'usine de bouletage de Pointe-Noire à Sept-Îles







SEPT-ÎLES, QC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) lance aujourd'hui un appel de projets, afin de relancer les activités industrielles de l'usine de bouletage de minerai de fer, située sur son site de Pointe-Noire, à Sept-Îles.

Le promoteur choisi aura à redémarrer et à opérer cette usine. Il devra présenter un projet flexible, qui assurera un maximum de retombées régionales ainsi que la pérennité des activités de cette infrastructure. La SFPPN est ouverte aux différentes options qui pourraient être proposées pour la relance de cette usine.

Les entreprises intéressées ont jusqu'au 3 mars 2017 pour manifester leur intérêt. Elles seront par la suite invitées à déposer un projet qui sera évalué selon des critères établis. Les détails et les dates importantes relatifs à cet appel de projets sont disponibles sur le site Web de la SFPPN au sfppn.com/opportunites-affaires.

À propos de la SFPPN

La SFPPN est une société en commandite, présentement propriété d'Investissement Québec. Elle vise à développer et à mettre en valeur ses actifs situés à Pointe-Noire, à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Ces actifs incluent environ 1 200 hectares (ha) de terrains, dont environ 500 ha sont destinés à répondre à des besoins industriels lourds. On y retrouve des voies ferrées, des quais, des gares de triage ferroviaires, une usine de bouletage, des bureaux administratifs et d'autres installations nécessaires à des opérations de cette nature. Le site est situé stratégiquement à moins de 10 km de la route 138 et à environ 40 km de l'aéroport de Sept-Îles.



