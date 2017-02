Campagne de financement - La Petite Chapelle de Tadoussac a besoin de vous







TADOUSSAC, QC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fabrique Sainte-Croix de Tadoussac lance une campagne de financement avec l'objectif de récolter, d'ici au 31 mai 2017, la somme de 50 000 $ nécessaire à la réalisation de travaux majeurs et urgents sur la Petite Chapelle de Tadoussac, la plus vieille chapelle en bois au Canada et haut lieu historique et touristique du pays.

Au printemps 2016, une déficience de la structure de la Petite Chapelle est détectée à la suite de travaux d'entretien. Ce problème majeur a forcé sa fermeture lors de la dernière saison touristique, interdisant ainsi l'accès à cette ancienne chapelle de mission construite en 1747 à des milliers de voyageurs. La réouverture du site ne sera autorisée qu'après la réalisation d'importants travaux de consolidation des fondations.

Aide financière

Afin de réaliser les travaux nécessaires à la sauvegarde de la Chapelle, classée immeuble patrimonial, un appui financier a été demandé par la Fabrique au ministère de la Culture et des Communications. L'aide attendue nécessite toutefois un investissement de la Fabrique qui, malgré ses faibles ressources financières, a réussi à dégager une somme de 52 000 $ de son budget. Ne pouvant investir davantage, la Fabrique lance une campagne de financement afin de trouver 50 000 $ pour compléter la mise de fonds et obtenir l'aide financière du ministère essentielle à la pérennité de ce joyau national.

Pour contribuer

Nous vous invitons à prendre part à la sauvegarde de la Petite Chapelle de Tadoussac en effectuant un don via la section réservée à cet effet sur notre site Web au www.chapelledetadoussac.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour participer à cette grande campagne de financement essentielle à la réouverture de ce témoin de notre histoire. La Petite Chapelle a besoin de vous !

