Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW/ - à 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

COMMUNIQUÉ EN BREF

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R-134 (PONT JACQUES-CARTIER)

Montréal, Longueuil

Dans les DEUX directions

fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h 59 à mardi 4 h

Détour : via le pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine ou les autres ponts.

Note : un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

MONTRÉAL

A-15

Montréal

Direction NORD

Entre l'avenue Atwater et le boul. De La Vérendrye

fermeture de 1 voie sur 2, de lundi 22 h à mardi 5 h

A-20 (AUTOROUTE DU SOUVENIR)

Montréal

Direction EST

Entre la sortie no 64 (R-138 Est, boul. Angrignon) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h à mardi 5 h

Détour : R-138 Est.

A-40 (AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE)

Montréal

Direction EST

Entre la sortie no 75 (boul. Saint-Michel) et l'entrée du boul. Lacordaire

fermeture COMPLÈTE, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h

Détour : voie de desserte.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-19 / A-440

Laval

Bretelle A-440 OUEST pour A-19 NORD et SUD

fermeture COMPLÈTE, de lundi 21 h à mardi 5 h

Détour A-440 Ouest, sortie no 24 pour le boul. Industriel, demi-tour, A-440 Est et bretelle pour A-19 Nord ou A-19 Sud.

MONTÉRÉGIE

A-15 / A-930

Candiac

Bretelle A-15 NORD pour A-930 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : bretelle pour A-930 Est, sortie pour le boul. Jean-Leman, demi-tour et A-930 Ouest.

Bretelle A-15 SUD pour A-930 EST et OUEST

fermeture COMPLÈTE, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : A-15 Sud, sortie no 38 (montée Monette), demi-tour, A-15 Nord et bretelle pour A-930 Est.

Pour A-930 Ouest, bretelle pour A-930 Est, sortie pour le boul. Jean-Leman, demi-tour et A-930 Ouest.

Bretelle A-930 EST pour A-15 NORD

fermeture COMPLÈTE, de lundi 22 h à mardi 5 h

Détour : A-930 Est, sortie pour le boul. Jean-Leman, demi-tour, A-930 Ouest et bretelle pour A-15 Nord.

Note : fermeture de la voie de desserte A-15 Nord, selon le même horaire.

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

