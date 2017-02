Fin du déneigement dans le Sud-Ouest







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et président du conseil d'agglomération, M. Benoit Dorais, est heureux d'annoncer que le chargement de la neige est complété depuis la nuit dernière dans Saint-Paul-Émard, territoire desservi par les cols bleus. L'avancement du chargement se situe à 95 % dans Pointe-Saint-Charles et Griffintown et à 85 % dans Saint-Henri et La Petite-Bourgogne.

« Dès 19 h ce soir, nos effectifs pourront donc venir en renfort aux équipes de Pavages D'Amour qui a également rapatrié ses équipes déployées dans d'autres secteurs de la ville où leurs opérations sont terminées. Ces efforts conjugués permettront de compléter le chargement sur la totalité du territoire du Sud-Ouest dès demain matin », a commenté le maire Dorais.

Seul le chargement sur les rues Georges-Vanier, Sainte-Cunégonde et Vinet se poursuivra quelques heures après 7 h demain matin. Les deux côtés de ces rues étant enneigés, les opérations se feront en alternance pour minimiser les inconvénients liés au stationnement dans le Village Stelco.

« Il est important de noter que la contribution de nos effectifs n'occasionnera pas de frais supplémentaires. Je tiens sincèrement à remercier nos concitoyens, dont la patience a été mise à rude épreuve en ces circonstances exceptionnelles, et à souligner l'apport de plusieurs représentants de la communauté des affaires qui ont gracieusement mis leurs stationnements à la disposition de la population », a mentionné le maire Benoit Dorais, ajoutant que les discussions vont bon train avec la Ville centre pour la suite des événements. « J'aimerais que le prochain appel d'offres public, une exigence du gouvernement du Québec envers les municipalités, contienne des dispositions qui nous permettront de conjuguer normes de qualité et de temps et coûts raisonnables », a expliqué le maire Dorais, spécifiant que les contrats de déneigement dans le Sud-Ouest s'élèvent à 16 800 000 $ pour 2016-2021 comparativement à 13 601 846 $ pour 2011-2016.

Rappelons que, la semaine dernière, la Ville de Montréal a annoncé que les contrats avec cette entreprise privée seraient résiliés à la fin de l'hiver, les pouvoirs d'urgence du maire ne pouvant pas être utilisés et le processus d'appel d'offres public avec plus bas soumissionnaire conforme prenant de nombreux mois à élaborer.

