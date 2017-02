Inauguration des nouveaux locaux de l'école primaire Jean-Fortin - Offrir aux jeunes un environnement stimulant et mieux adapté à l'apprentissage







SAGUENAY, QC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les nouveaux locaux de l'école primaire Jean-Fortin ont été inaugurés aujourd'hui. Le Gouvernement du Québec a investi près de 6,6 millions de dollars pour la réalisation de ce projet de 7,1 millions de dollars qui consiste en l'ajout de douze classes et d'un gymnase.

Citations :

« L'éducation, c'est notre plus belle richesse et notre gouvernement en est bien conscient. Nous avons fait de la réussite éducative notre priorité, et nous nous sommes donné les moyens de réaliser des projets porteurs dans toutes les régions. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de visiter et d'inaugurer un nouveau gymnase et douze nouvelles classes qui permettront aux jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean de profiter d'un meilleur environnement pour apprendre. »

Député de Roberval, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et premier ministre, Philippe Couillard

« Une école, c'est un milieu de vie où l'on apprend et où l'on s'épanouit sur le plan personnel et social. Lorsqu'un gouvernement investit pour faire des écoles des lieux plus attrayants et plus sécuritaires, il pose un geste dont la portée va bien au-delà de l'amélioration d'une infrastructure scolaire; il traduit l'importance qu'il accorde à la réussite et au bien-être des élèves. »

Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx

« Grâce aux efforts du personnel de ces écoles, de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et des municipalités de Saint-Honoré et de Saint-David-de-Falardeau ainsi qu'à la contribution de notre gouvernement, nous démontrons aujourd'hui combien nous avons à coeur le bien-être de notre communauté. »

Député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Serge Simard

Faits saillants :

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay prévoyait un manque important de classes d'ici les cinq prochaines années dans ce secteur en raison de la croissance de son effectif scolaire.

Un autre projet d'agrandissement d'une école de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a également été inauguré aujourd'hui. Il s'agit de l'ajout d'un gymnase et du réaménagement de 4 classes de l'école Saint-David. La contribution du gouvernement s'élève à 3,7 millions de dollars pour la réalisation de ce projet de 4 millions de dollars.

Ces deux aides financières ont été accordées dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 du secteur de l'éducation.

