Audiences de la Régie de l'énergie - Améliorer les pratiques tarifaires dans le domaine énergétique au profit du développement économique







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a demandé à la Régie de l'énergie de produire un avis sur les mesures susceptibles d'améliorer les solutions tarifaires dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel. Devant ses commissaires, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a présenté aujourd'hui ses recommandations. La FCCQ milite pour une utilisation efficace de toutes les sources d'énergie disponibles sur le territoire québécois ainsi que pour une tarification efficiente qui permette de générer des retombées économiques concrètes.

« Cet avis de la Régie de l'énergie est important. Il doit permettre aux distributeurs d'énergie d'offrir la facture globale d'énergie la plus compétitive tout en maintenant la qualité et la sécurité de leurs approvisionnements », rappelle Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Il doit également permettre aux entreprises déjà établies et celles qui souhaitent s'établir au Québec de bénéficier d'une offre énergétique compétitive et concurrentielle. »

Pour consulter le mémoire de la FCCQ, cliquez ici.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 16:28 et diffusé par :