Mission économique du Québec au Kentucky - Le Québec réaffirme l'importance de ses liens avec le Kentucky







QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, dresse un bilan positif de la mission économique du Québec réalisée au Kentucky, aux États-Unis, du 13 au 16 février.

Les multiples rencontres et visites effectuées en compagnie du délégué général du Québec à New York, M. Jean-Claude Lauzon, ont permis à la ministre Thériault de réitérer publiquement l'importance des liens commerciaux et culturels unissant le Québec et l'État du Kentucky. En effet, elle a rencontré, entre autres, le gouverneur du Kentucky, M. Matt Bevin, qui a profité de la présence de Mme Thériault pour proclamer le 15 février comme étant la journée du Québec. Le maire de St-Matthews, M. Richard J. Tonini, a fait de même pour la journée du 14 février, tandis que le maire de Lexington, M. Jim Gray, lui a offert les clés de la ville. Elle a aussi rencontré d'autres acteurs importants de cet État, notamment la directrice du développement économique international à la mairie de Louisville, Mme Jeanine Duncliffe, et le président-directeur général du World Trade Center du Kentucky, M. Edwin Webb. Le 16 février, Mme Thériault a également visité la Buffalo Trace Distillery, qui implantera prochainement une part de ses activités de production de bourbon à Montréal.

Citation :

« Je tiens d'abord à remercier le gouverneur Bevin pour son accueil chaleureux. Comme nous l'avons maintes fois répété, notre gouvernement est déterminé à défendre les intérêts du Québec en accentuant sa présence sur le terrain. Le Kentucky est un partenaire majeur du Québec, et, au terme de cette mission de trois jours, j'ai confiance de voir se poursuivre les échanges commerciaux et culturels qui font la force de notre relation avec l'État du Kentucky. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional

Faits saillants :

De 2010 à 2015, les échanges commerciaux entre le Québec et l'État du Kentucky ont augmenté de 55 %.

ont augmenté de 55 %. En 2015, les échanges de biens entre les deux territoires s'élevaient à 2,4 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 9,1 % par rapport à l'année 2014.

L'État du Kentucky se classait ainsi au 15 e rang des partenaires commerciaux du Québec parmi les États américains.

se classait ainsi au 15 rang des partenaires commerciaux du Québec parmi les États américains. En 2015, les exportations de biens du Québec à destination de l'État du Kentucky se chiffraient à 1,5 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de 13,5 % par rapport à l'année précédente.

se chiffraient à 1,5 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Quant aux importations de biens dédouanés au Québec en provenance de l'État du Kentucky , elles s'élevaient à 925,4 millions de dollars en 2015, une hausse de 1,9 % par rapport à 2014.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 15:39 et diffusé par :