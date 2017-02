La Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec officialise son existence







QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec (CPEBPQ) est heureuse d'annoncer qu'elle tenait son assemblée de fondation, à Québec, ce samedi 18 février 2017. Une vingtaine de membres ont participé à cette première assemblée. Au cours des deux dernières années, soit entre la création du groupe et la fondation de l'organisme provincial, la CPEBPQ a su se tailler une place au sein des structures qui oeuvrent sur la question scolaire au Québec, participant entre autre aux consultations publiques sur la réussite éducative à l'automne 2016. Plus de 1900 personnes, dont la plupart sont des parents, suivent les activités de la Coalition sur sa page et son groupe Facebook.

La Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec a pour mission de :

- Défendre et promouvoir les intérêts des enfants à besoins particuliers du Québec (tous diagnostics confondus) et de leurs parents dans leur parcours éducatif;

- Accroitre leur bien-être et leur participation sociale;

- Sensibiliser les différents acteurs en éducation (directions d'établissement, enseignants, éducateurs, etc.) aux besoins particuliers de leur clientèle tout au long de leur parcours éducatif.





Le premier conseil d'administration de la CPEBPQ est constitué de neuf membres : Mme Brigitte Dubé, présidente; Mme Bianca Nugent, vice-présidente; Mme Geneviève Beauséjour, trésorière; Mme Julie Legris, secrétaire; Mme Marie-Josée Aubin, administratrice; Mme Lucila Guerrero, administratrice; M. Richard Léonard, administrateur; Mme Johanne Magloire, administratrice et Mme Martine Quessy, administratrice.

« Notre organisme officialise son existence à un moment où l'on vit une effervescence dans la réflexion pour améliorer notre système scolaire. Nous ne pourrions être plus fières de la composition de notre premier conseil d'administration, alors que l'expertise y côtoie l'expérience avec brio », a affirmé Mme Brigitte Dubé, membre fondatrice et présidente de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, appuyée des deux autres membres fondatrices, Mmes Marie-Josée Aubin et Lucila Guerrero.

En pleine complémentarité avec ses partenaires, la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec veut développer son implication, tout particulièrement dans le dossier de la politique sur la réussite éducative, celui-ci touchant particulièrement le bassin d'élèves qu'elle représente. Les statistiques le démontrent : trop peu d'élèves dits handicapés ou à difficultés d'adaptation ou d'apprentissage obtiennent une qualification ou un diplôme d'études secondaires. Pourtant, ils ont eux aussi un potentiel à développer afin de pouvoir participer activement à la société de demain. La CPEBPQ veut faire partie de la solution et contribuer à la mise en place de solutions qui permettront d'améliorer concrètement la situation, qu'elle considère comme un enjeu de société important.

