Planifiez la relâche scolaire avec la Sépaq

QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'hiver sourit aux vacanciers avec de la neige fraîche à profusion. La Sépaq invite la population à en profiter pour jouer dehors en famille pendant la relâche hivernale. Pour l'occasion elle propose une foule d'activités pour tous les âges, et ce, aux quatre coins du Québec : VPS, initiation à la pêche blanche, chasse au trésor GPS, Festi Lumière à l'Aquarium du Québec, forfait flambeaux, découverte à raquettes, contes autour du feu, ski de fond, rallyes, BBQ, tire sur neige, et bien d'autres plaisirs d'hiver pour tous les goûts. Plusieurs établissements de la Sépaq ont élaboré une programmation pour la relâche scolaire. On peut la consulter sur sepaq.com/relache.

Séjour en nature

Pour créer les plus beaux souvenirs de famille, rien de tel que de séjourner dans un établissement de la Sépaq. Il reste encore des chalets et des camps rustiques libres dans plusieurs régions. Plusieurs parcs nationaux, centres touristiques et une réserve faunique affichent encore des disponibilités d'hébergement pour quelques jours ou pour une seule nuitée.

Aiguebelle (Abitibi-Témiscamingue)

Bic (Bas Saint-Laurent)

Fjord-du-Saguenay et Monts-Valins

(Saguenay-Lac-Saint-Jean) Grands-Jardins,

Jacques-Cartier,

Station Duchesnay et

rés. faunique de Portneuf (Capitale-Nationale)

Gaspésie (Gaspésie) Mont-Tremblant

et Oka (Laurentides)

Mont-Mégantic, Mont-Orford et Yamaska (Estrie)

Centre touristique du Lac-Simon (Outaouais)

On peut les réserver directement sur sepaq.com ou encore avec l'aide d'un préposé, au 1 800 665-6527.

La famille en avant-plan

La Sépaq rappelle que l'accès aux sentiers de ski de fond et de raquette est gratuit pour tous les visiteurs qui s'hébergent dans ses établissements. De plus, l'accès quotidien aux parcs nationaux et à tous les sentiers de raquette et de ski de fond ainsi que la location de l'équipement pour la pratique de ces sports sont gratuits pour tous les enfants en situation familiale, et ce, jusqu'à 17 ans. Pour les tout-petits, des traîneaux de transport d'enfants sont prêtés dans certains centres. Pour plus de détails sur le prêt d'équipement: https://www.sepaq.com/relache/conseils/

