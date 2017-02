Élargissement de l'autoroute Laurentienne à Québec : le gouvernement est à l'écoute des priorités des citoyens







QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec élargira l'autoroute Laurentienne en direction sud, entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV, pour améliorer la fluidité de la circulation au bénéfice des citoyens. Cette nouvelle voie sera ouverte à la circulation dès l'automne 2018. De plus, le gouvernement s'engage à mettre en place un bureau de coordination de projet pour l'élargissement de la section entre le boulevard Louis-XIV et la rue de la Croix-Rouge.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard , le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, la députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay, et le maire de Québec, M. Régis Labeaume, ont participé aujourd'hui à cette annonce porteuse pour l'amélioration de la fluidité dans la région de la Capitale-Nationale.

Élargissement de l'autoroute Laurentienne en direction sud

Le projet d'élargissement en direction sud entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV se fera en deux phases, et son coût est estimé entre 10 et 25 millions de dollars. La phase 1, qui sera réalisée à l'été 2017, comprend essentiellement des travaux préparatoires. Les travaux reprendront ensuite pour environ 26 semaines au printemps 2018.

Bureau de coordination de projet

La création du Bureau de coordination de projet permettra d'assurer le cheminement du projet d'élargissement d'un tronçon de 5,7 km entre le boulevard Louis-XIV et la rue de la Croix-Rouge pour la direction sud et entre la rue de la Croix-Rouge et l'autoroute Félix-Leclerc en direction nord.

Le Bureau de coordination de projet, qui sera composé de représentants du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, de la Ville de Québec et du Réseau de transport de la Capitale, se penchera sur l'ensemble des travaux comme l'élargissement de la chaussée, la reconstruction de structures, l'éclairage et la signalisation. Le Bureau produira au plus tard ce printemps un échéancier des travaux à réaliser.

Citations

« Je suis fière d'avoir travaillé sans relâche pour la confirmation de la réalisation de ce projet qui sera bénéfique pour mes commettants et offrira une nouvelle voie pour tous. »

Véronyque Tremblay, députée de Chauveau

« Notre équipe a investi beaucoup d'efforts dans l'élaboration de ce projet afin qu'il réponde aux besoins des usagers de la route. La capacité limitée qu'offrait ce tronçon routier devait être maximisée. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous faire cette annonce aujourd'hui. Concernant le Bureau de coordination de projet, nous ne ménagerons aucun effort afin que les travaux qui en émaneront nous aident à poser des gestes structurants pour diminuer les problèmes de congestion routière. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Nous nous sommes engagés à apporter des améliorations notables en matière de fluidité de la circulation à Québec, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les solutions que nous apportons tiennent compte des attentes des automobilistes et d'une utilisation judicieuse du transport en commun lorsque le volume le justifie. À titre de député de Charlesbourg, je me réjouis de cette annonce qui profitera aux familles de la circonscription. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous nous réjouissons de l'annonce faite aujourd'hui en vue de l'élargissement total de l'autoroute Laurentienne. L'équipe du groupe de travail (MTMDET, RTC, Ville de Québec) doit déposer au plus tard au printemps 2017 un rapport qui doit définir notamment la nature et la portée de l'élargissement, et présenter un calendrier de réalisation du projet. »

Régis Labeaume, maire de Québec

