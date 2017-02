Le Progrès-Dimanche devient le Progrès week-end - Le meilleur des deux mondes!







CHICOUTIMI, QC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Groupe Capitales Médias annonce que son édition du Progrès-Dimanche deviendra le Progrès week-end dès le samedi 8 avril prochain.

La nouvelle a été rendue publique le lundi 20 février par Messieurs Martin Cauchon, propriétaire, Claude Gagnon, président-directeur général, et Michel Simard, président-éditeur du Quotidien, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Saguenay.

Cette décision tient compte de la tendance de l'industrie de l'information selon lesquelles le samedi est une journée de lecture de plus en plus prisée par les consommateurs. Pour cette raison, le Progrès week-end sera publié le samedi et offrira une édition plus attrayante que jamais. À titre de président directeur général de Groupe Capitales Médias et oeuvrant dans l'industrie depuis plus de 25 ans, Claude Gagnon déclare : « Les organisations qui savent s'adapter sont celles qui réussissent le mieux. La nouvelle d'aujourd'hui s'inscrit dans le déploiement de notre nouveau modèle d'affaires. »

Président et éditeur du Quotidien, Michel Simard évoque l'importance de la décision : « Nous célébrons cette année nos 130 ans d'existence. Notre longévité s'explique par notre leadership en information régionale, notre capacité à prévoir les changements dans les habitudes des lecteurs et notre rapidité à intégrer les nouvelles technologies ».

Propriétaire de Groupe Capitales Médias, Martin Cauchon déclare : « L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans notre démarche et positionne encore mieux notre plateforme papier, qui demeure la locomotive de notre modèle d'affaires ».

« Nos fidèles lecteurs du Progrès-Dimanche se sentiront toujours chez eux dans la nouvelle mouture. Le Progrès week-end, offrira aux lecteurs du Quotidien et du Progrès-Dimanche le meilleur des deux mondes. Une édition renouvelée répondant aux besoins des lecteurs de toute la région », conclut M. Cauchon.

À propos de Groupe Capitales Médias

Groupe Capitales Médias est une société créée en 2015 dont le siège social est situé à Québec, elle regroupe les quotidiens Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et La Voix de l'Est ainsi qu'un hebdomadaire et deux imprimeries.

À propos du Quotidien et du Progrès

Le Quotidien et le Progrès assurent une présence dans l'univers médiatique régionale sous différentes appellations depuis 1887. En 2017, près de 130 ans plus tard, nos journaux comptent dans leurs rangs près de 160 employés dont plus de 40 journalistes, photographes et collaborateurs, constituant par le fait même la plus importante organisation de presse de la région.

