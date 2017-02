Unifor pleure la perte de Bob White







TORONTO, le 20 févr. 2017 /CNW/ - Unifor est profondément attristé d'apprendre le décès de Bob White, l'ancien président des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA).

« Bob était un vrai anticonformiste au sein du mouvement syndical canadien. Il nous manquera profondément et je transmets mes condoléances à sa famille au nom de l'ensemble d'Unifor, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Les TCA sont nés grâce à sa détermination et à son leadership. C'est aussi grâce à lui que nous sommes devenus un syndicat national aussi fort qu'aujourd'hui. »

En décembre 1984, Bob White et la branche canadienne des Travailleurs unis de l'automobile ont pris la décision historique de se séparer de l'organisation américaine et d'établir un nouveau syndicat au nom des Travailleurs canadiens de l'automobile. Bob White a été élu président des TCA à trois reprises, soit au congrès de fondation des TCA en 1985, et à nouveau en 1988 et en 1991.

On doit notamment à Bob White d'avoir négocié des contrats sans précédent avec les trois géants de Detroit, et d'avoir joué un rôle de leadership central dans la lutte contre l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Pendant son mandat, l'influence des TCA a considérablement augmenté et le syndicat a ouvert ses portes à des membres à l'extérieur du secteur de l'automobile. En 2013, les Travailleurs canadiens de l'automobile ont fusionné avec le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier pour créer Unifor.

« Le Canada est devenu plus fort et plus équitable grâce à l'héritage de Bob White, qui a aussi contribué à renforcer le mouvement syndical pour défendre les travailleurs canadiens, a affirmé M. Dias. Bob était un pionnier qui s'est battu non seulement pour le syndicat, mais aussi pour la justice sociale. Il croyait au pouvoir collectif pour améliorer nos lieux de travail et la société. Sa vision demeure vivante et nous allons continuer de nous battre en son honneur. »

Représentant plus de 310 000 travailleurs dans tous les secteurs de l'économie, Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Il a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2013, par la fusion des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

