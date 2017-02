Favoriser l'accès des jeunes entreprises aux marchés publics et encourager l'innovation !







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), salue les recommandations en faveur d'un réel accès des jeunes entreprises aux marchés publics annoncées hier dans le rapport du Comité de travail sur l'entreprenariat des jeunes entreprises, présidé par le député de Marguerite-Bourgeoys, M. Robert Poëti.

Selon Monsef Derraji, président-directeur général, « le RJCCQ se réjouit notamment de voir plusieurs des mesures qu'il avait proposées, être suivies pour garantir ce réel accès aux jeunes entreprises dans les marchés publics, notamment l'intégration de critères privilégiant les solutions innovantes pour laisser une chance aux nouvelles idées et aux nouvelles technologies. Nous sommes également ravis de la suggestion de création d'une « boîte d'accompagnement » des jeunes entreprises aux marchés publics car nous militons toujours pour un meilleur soutien aux jeunes entrepreneurs ».

Dans ses recommandations, que le RJCCQ avait développé au comité le 19 octobre 2016, le RJCCQ avait notamment plaidé pour une réelle équité dans le traitement des soumissionnaires aux appels d'offres de marchés publics. Il avait ensuite publié deux lettres ouvertes en ce sens, insistant aussi sur l'impératif de prise en compte de l'innovation dans les marchés publics qui serait clairement facilitée par la vitrine technologique recommandée dans le rapport.

Le plan « Passeport Entreprises » allait déjà dans la bonne direction. Lors de la rencontre du 1er juin 2016 entre le premier ministre et les associations patronales, le RJCCQ avait néanmoins relayé les nouvelles suggestions d'améliorations de la part de la relève d'affaires auprès de M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec. Fort logiquement, le RJCCQ espère à présent qu'un comité interministériel responsable d'assurer la mise en oeuvre du plan « Passeport Entreprises », comme le propose le Comité, verra effectivement le jour.

Dans un monde où le marché est global et où les technologies sont très rapidement copiées puis dépassées, seuls ceux qui mettent place des politiques publiques de soutien à l'innovation, notamment dans les appels d 'offre des marchés publics, sont appelés à maintenir leur avance et à survivre. Donnons au Québec les moyens de rester un acteur international innovant de premier plan en libérant les énergies créatives de sa jeunesse d'affaires !

À propos du RJCCQ :

Depuis maintenant 25 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce (RJCCQ) soutient un réseau de 37 jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 10 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Pour plus d'informations, visitez www.fera.rjccq.com, www.rjccq.com ou notre page Facebook.

SOURCE Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 13:54 et diffusé par :